El archivo de la denuncia que interpuso el PSRM-PSOE ante la Fiscalía Superior de la Región el PSRM-PSOE por los vídeos de campaña electoral utilizados por el exalcalde José Ballesta de cara a los comicios de 2019, tal y como adelantó La Opinión, no frenará a los socialistas. El concejal socialista de Gestión Económica, Enrique Lorca, señaló que no todavía no ha tenido acceso al auto, pero que, en su día, se denunció “porque vimos hechos evidentes e irregularidades que no se podían pasar por alto”. Tras asegurar que su partido respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía, Lorca anunció que el PSOE denunciará los hechos en el juzgado “porque no solo no vamos a dar un paso atrás, sino que mantenemos firmes en que en este contrato en cuestión se llevaron a cabo irregularidades en todo su proceso”. Sostiene el concejal que los hechos solo se pusieron en conocimiento de Fiscalía, y que ahora el PSOE dará el paso de formalizar la denuncia.

