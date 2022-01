El Ayuntamiento de Murcia ha activado el nivel de aviso del protocolo de medidas a adoptar por episodios de contaminación atmosférica de material particulado (PM10).

Ayer, 18 de enero, se llegó al valor límite diario de 50 microgramos/m3 para el contaminante "Material Particulado PM10" en la estación de medida de San Basilio. Según la información facilitada por la CARM, este episodio coincide con predicción de intrusión de masas de aire de origen africano sobre España para el día 18 de enero de 2022 pero no sobre el Sureste peninsular. No hay predicción de intrusión sahariana para el Sureste peninsular. Por tanto, no podemos afirmar que este episodio se deba a este fenómeno.

Determinadas condiciones meteorológicas como baja temperatura, alta humedad relativa, viento en calma, que se producen durante las noches despejadas de invierno, podrían sugerir que este tipo de episodios se deban a la "inversión térmica", fenómeno natural que afecta a la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera, provocando la acumulación de contaminantes dentro de la capa de inversión sin que se puedan dispersar hasta que amanece y aumenta la radiación solar.

Mensajes en los paneles de tráfico

Con el nivel de aviso activado, la Sala de Control de Tráfico ha puesto en marcha la publicación de mensajes específicos dirigidos a los conductores en los paneles de las vías de acceso con mensajes como ‘Aviso preventivo. Contaminación atmosférica'; ‘Evite acceder al centro'; ‘Use aparcamientos disuasorios'; y ‘Conduzca de forma eficiente'.

Asimismo, los servicios municipales de Medio Ambiente y Tráfico recuerdan la ubicación de aparcamientos de uso libre en los accesos o el entorno de la ciudad: Nueva Condomina, Centro Comercial Thader, Palacio de los Deportes, Auditorio y Centro de Congresos, Carrefour Infante, Barriomar, "La Molinera", Malecón y Ronda Norte.

Igualmente, existen aparcamientos de uso público en Fuenteblanca, La Arrixaca, Ciudad de la Justicia, Cuartel de Artillería, Plano San Francisco, Avenida de los pinos y Punto de encuentro.

Recomendaciones para la población

- Preste atención a la información y previsiones que las autoridades proporcionan acerca de la calidad del aire.

- Se recomienda reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre.

- Opte por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas.

- Utilice siempre que pueda el transporte público para reducir el tráfico.

- Si ha de coger el coche, comparta el trayecto con otras personas. Mantenga el vehículo en perfecto estado y use catalizadores que regulen los gases de escape. Si tiene diferentes vehículos, utilice el que tenga las emisiones más bajas. Realice una conducción eficiente: arranque suavemente, utilice el freno del motor, evite aceleraciones y frenadas bruscas, etc. Procure reducir la velocidad de circulación.

- Si es posible, trabaje a distancia, varíe el horario de trabajo para poder viajar con transporte público, trabaje en la localización de la empresa más cercana a tu casa, etc.

- Apague las luces innecesarias y los aparatos que no esté utilizando.

- Baje la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas con el objetivo de minimizar el consumo energético.

- Se aplazará la quema de rastrojos y márgenes agrícolas prevista en la Orden de 19 de octubre de 2017 por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales.

- Cuide la vegetación del entorno: las plantas capturan los contaminantes presentes en el aire.

- Utilice al máximo los servicios de tu barrio para evitar desplazamientos innecesarios

- Se recomienda reducir la ventilación en las viviendas.

Las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños, ancianos y personas con problemas respiratorios, deberán evitar cualquier esfuerzo físico y ejercicios al aire libre hasta que remita el episodio de contaminación.

Medidas preventivas

En cuanto a las medidas preventivas a adoptar por el conjunto de la ciudadanía para mejorar la calidad del aire, destacan:

En casa:

Compra productos locales o de temporada: así contribuimos a reducir las emisiones de contaminantes por tráfico rodado.

Evita el consumo de productos con sustancias tóxicas para el medio ambiente o la atmósfera: hará que no introduzcamos a nuestro organismo sustancias que empeoren nuestra salud. Usa pinturas y productos de limpieza sin disolventes orgánicos.

Utiliza energía solar térmica y fotovoltaica para calentar y para producir electricidad: no genera emisiones atmosféricas.

Evita el aire acondicionado en verano y minimiza el uso de la calefacción en invierno. Si es necesario, en verano, mantén el aire acondicionado a una temperatura no inferior a 24 ºC, y en invierno procura mantenerla entre 19 y 21 ºC.

En el trabajo:

Opta por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas.

Utiliza siempre que puedas el transporte público para reducir el tráfico.

Si has de coger el coche, comparte el trayecto con otras personas. Mantenlo en perfecto estado y usa catalizadores que regulen los gases de escape. Si tienes diferentes vehículos, utiliza el que tenga las emisiones más bajas. Realiza una conducción eficiente: arranca suavemente, utiliza el freno del motor, evita aceleraciones y frenadas bruscas, etc. Procura reducir la velocidad de circulación.

Si es posible, trabaja a distancia, varía el horario de trabajo para poder viajar con transporte público, trabaja en la localización de la empresa más cercana a tu casa, etc.

Apaga las luces innecesarias y los aparatos que no estés utilizando.

En el tiempo libre:

Prioriza los desplazamientos a pie, con bicicleta o con transporte público.

Opta por vehículos de alta eficiencia energética y conduce de forma eficiente.

Cuida la vegetación del entorno: las plantas capturan los contaminantes presentes en el aire.

Utiliza al máximo los servicios de tu barrio para evitar desplazamientos innecesarios.

Consejos de colaboración industrial:

Sustituir tecnología y procesos por otros menos contaminantes.

Aumentar la vigilancia y control sobre los efectos contaminantes de sus productos.

Ofrecer al mercado productos que durante su vida útil contaminen lo menos posible.

Utilizar energías renovables y limpias.

Fabricar productos reciclables o biodegradables, siempre que sea posible.

El ámbito de aplicación afecta a la ciudad de Murcia y a la mayor parte de las pedanías, por albergar la mayor densidad poblacional y de tráfico rodado. Los núcleos a los que se les trasladan especialmente estas recomendaciones son: La Albatalía, La Alberca, Algezares, Aljucer, Alquerías, La Arboleja, Beniaján, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, Los Dolores, Era Alta, Garres y Lages, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Llano de Brujas, Monteagudo, Nonduermas, La Ñora, El Palmar, Puebla de Soto, Puente Tocinos, El Puntal, Los Ramos, La Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, San Benito-Barrio del Progreso-Patiño, San Ginés, San José de la Vega, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Santa Cruz, Santiago y Zaraiche, Santo Ángel, Torreagüera, Zarandona.