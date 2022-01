El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de la capital murciana al pago de 2.123.710 euros, cantidad a la que asciende la inversión no amortizada por la mercantil Intersa, primera concesionaria de la gestión del parking del Cuartel de Artillería, tras la resolución anticipada del contrato de concesión de 50 años, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado.

Según se recoge en los antecedentes de la sentencia, una vez ejecutadas las obras del aparcamiento, la concesión se inició en noviembre de 2004. Siete años después, Intersa, titular inicial de la explotación, fue declarada en concurso de acreedores y en liquidación en el año 2015.

Tras un proceso infructuoso de cesión del contrato de gestión del aparcamiento por la administración concursal, el Ayuntamiento acuerda resolver el contrato con la antigua concesionaria y, en febrero de 2018, entrega la posesión a Urbamusa, en calidad de nueva gestora encargada de su explotación.

Ahora, el juzgado estima en parte la demanda de la mercantil Finco Consultoría Financiera, sucesora procesal de Intersa, y tras determinar el valor de las obras e instalaciones revertidas al Ayuntamiento de Murcia, condena al Ayuntamiento al pago de 2,1 millones de euros más los intereses legales que se devenguen desde que cesó en la explotación hasta que se efectúe el pago.

Resuelve así la discrepancia fundamental entre la mercantil demandante y el consistorio sobre el importe de la inversión inicial, esto es, el importe de la obra ejecutada. El informe de la Dirección Económico y Presupuestaria del ayuntamiento demandado la cifraba en 5.173.215 euros, el valor declarado escritura pública notarial de declaración de obra nueva en construcción. Frente al mismo, el perito judicial considera que el verdadero valor de la obra es el que figura en la Certificación del Arquitecto Director de las Obras nombrado por el Ayuntamiento de Murcia, declarando que el presupuesto por contrata de la obra asciende a 7.356.230,48 euros, lo que supone un importe de 6.341.578 euros, una vez descontado el 16% del IVA.

Entiende el magistrado, que es este último el que hay que considerar pues "el valor declarado en la declaración de obra nueva que aún está en construcción, no finalizada, es solo estimativo y puede diferir del costo real, una vez conclusa la obra, como aconteció en este caso".

A partir de ahí, para determinar la cantidad el valor de las obras revertidas al Ayuntamiento no amortizadas, el magistrado se basa en el informe del perito judicial que fija el coste unitario de cada plaza en 10.821,8 euros. Dado que se amortizarían en 50 años (600 meses), obtiene un valor mensual de amortización redondeado de cada plaza de 18.04 euros (10.821,8/600=18.036333).

Como eran un total de 586 plazas, de la que 309 fueron transmitidas a terceros y 10 se cedieron al Ayuntamiento de Murcia, las plazas de garaje no transmitidas y en rotación suman 267 plazas.

Estas 267 plazas son las que revierten de forma prematura al Ayuntamiento de Murcia y son las que debe abonar como inversión no amortizada, no las del total de plazas construidas --corrigiendo en este punto el criterio del perito judicial-- restando el valor amortizado en 13 años y medio que la concesionaria sí tuvo la gestión del aparcamiento. La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de apelación.