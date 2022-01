El PP de Murcia aseguró ayer que las inversiones recogidas en el Presupuesto de 2021 «no se ejecutarán porque han quedado sin financiación». Los populares explicaron que «Hacienda no ha aprobado la autorización de crédito por valor de 23 millones de euros solicitada por el PSOE». El edil popular, Eduardo Martínez-Oliva, explicó que las cuentas de 2021 recogían una partida de 31 millones para inversiones. «A los 23 millones que no ha autorizado Hacienda se unen los seis previstos por venta de suelo, concepto por el que no se ha recaudado ni un solo euro», advirtió. Según el PP, «la falta de previsión y capacidad para la gestión de socialistas y Cs ha provocado esta situación, ya que la aprobación definitiva de las cuentas no se produjo hasta el 7 de diciembre, la fecha más tardía de los últimos años».

Según el edil de Hacienda, Enrique Lorca, la no autorización de créditos se debe a la existencia de remanente y eso no supondrá peligro para las cuentas para 2022 ya que se está trabajando en la aprobación de un expediente para dotarlas de financiación antes de aprobar el nuevo presupuesto. Recordó que ese ministerio tampoco autorizó hace un año, con el PP en el Gobierno local, los préstamos solicitados para inversiones.