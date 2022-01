«Eso parece un vertedero más que un contenedor de basura, dejan de todo, y es prácticamente a diario. Se junta un mejunje de olores bastante fuertes, que llegan a mi local, además de todos los roedores que hay». Así se expresa Miguel Romero, que tiene un negocio en la calle San Diego, de El Palmar, y es uno de los vecinos que están recogiendo firmas para pedir al alcalde que ponga una solución a lo que les pasa.

«Soy el que lo está promoviendo», apunta el hombre, que cuenta con el respaldo de sus vecinos y asegura que «yo he visto salir de los contenedores ratas, van buscando comida o lo que sea».

El problema que tienen estas personas es que, junto a los contenedores de la calle, hay gente que saca «prácticamente a diario» enseres como colchones, ropa, maderas y «hasta un retrete», afirma Romero. Y no los meten en los contenedores, sino que los dejan en la calle. A la pregunta de quiénes se dedican a abandonar estas cosas de forma constante, el vecino indica que no lo puede decir, ya que «no estoy ahí con una cámara». Sin embargo, otras residentes de la zona, como Francisca, sí apunta a algunos individuos que de un tiempo a esta parte se han instalado en el barrio.

Francisca, de 66 años, y su amiga Mercedes, de 73, tienen la costumbre de reunirse con sus vecinas en el jardín que está en la misma plaza de San Diego. «Yo he trabajado desde los ocho años, he pasado un cáncer, que la naturaleza me daba vida, y que no tengamos ni un jardín...», lamenta.

«Hay ratas, ¿no ves que todo lo tiran? Y luego van jóvenes también a hacer botellón. Yo le dije a un señor que por qué no lo tiraba al contenedor y cómo se puso conmigo... que eso a mí no me importaba, que no me metiera... no se puso a agredirme porque había otro señor que lo apaciguó», relata la mujer a este periódico.

Cespa no prevé poner voluminosos y lamenta estas actitudes incívicas A preguntas de esta redacción, desde la empresa Cespa explican que «no hay previsión de instalar un contenedor para voluminosos dentro de una población, como es el caso de la plaza de San Diego de El Palmar». Asimismo, la sociedad lamenta que «a pesar del esfuerzo que realizan los trabajadores de recogida y limpieza que hacen su trabajo diariamente, las actitudes incívicas de algunos ciudadanos ocasionen molestias a quienes sí cumplen con la normativa». Desde Cespa recuerdan a los ciudadanos de El Palmar que hay un servicio gratuito de recogida de enseres, al que se puede acceder pidiendo cita al teléfono gratuito 900 511 133 o a través del formulario habilitado para tal fin en la web Murcia Ciudad Sostenible. «Todo esfuerzo es poco si la ciudadanía no está concienciada y no colabora», indican desde la empresa.

«Frigoríficos, televisores... No es normal que saquen cuatro o cinco colchones oxidados. Yo muchas veces veo muebles que son muy antiguos, no puede ser que los tengan las personas. Porque yo conozco a todas las vecinas y no tienen esas cosas», remarca.

Aparte, Francisca lamenta que el jardín en el que se juntan está en condiciones deplorables. «Eso es un desastre de como está de sucio, muy abandonado. Los árboles tienen más de cien años y no los podan, y le cae todo lo que tiran a los patios», comenta.

«Lo que necesitamos es vigilancia, las cámaras de vídeo», insiste la mujer. «En El Palmar hay gente muy buena, pero han venido algunas personas que lo están destrozando todo», hace hincapié la vecina.