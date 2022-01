Desde la semana pasada, diversas agrupaciones y colectivos de Torreagüera han tenido que dejar de usar, para sus ensayos, las dependencias municipales que tienen en el casino. El motivo, según el Grupo Municipal Popular, es que el Ayuntamiento de Murcia ha dejado de pagar el consumo energético y la compañía eléctrica ha procedido a cortar el suministro.

Según explican desde el PP, el Casino de Torreagüera es propiedad municipal desde octubre de 2009, que se obtuvo por cesión gratuita. Actualmente ensayan en sus salas el coro rociero Torre Real y la agrupación musical Cristo del Valle, compuesta por una gran mayoría de jóvenes.

"Las diferentes gestiones que ha realizado la pedánea, Silvia Almarcha, han caído en saco roto. Desde el mes de mayo de 2021 está solicitando una reunión con el concejal de Cultura para tratar diversos temas de su competencia, relacionados con Torreagüera, pero hasta la fecha no se ha facilitado, ni ha habido respuesta", afirman.

En este sentido, Eduardo Martínez-Oliva ha remarcado que "mucho hablar de pedanías pero este es un botón de muestra de lo que es la gestión en las mismas. Los representantes de las pedanías no son escuchados".

Por su parte, la pedánea solicita una solución inmediata, "no es de recibo que por una negligencia de la concejalía del señor Mario Gómez, responsable de los Servicios Industriales del Ayuntamiento de los que depende el suministro eléctrico, diferentes colectivos del pueblo no puedan realizar sus actividades. Si no hay más remedio nos manifestaremos en La Glorieta y exigiremos que el Ayuntamiento de Murcia pague y restablezca la normalidad", ha concluido Silvia Almarcha.