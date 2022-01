Lo adelantaba el alcalde, José Antonio Serrano, ya a finales de noviembre: los contagios estaban incrementándose y él, médico de profesión, no veía claro lo de hacer la Cabalgata de Reyes. Finalmente, se ha confirmado que no habrá desfile como tal. Lo cual no significa que Sus Majestades de Oriente no vayan a visitar a los más pequeños de la casa.

Los Reyes Magos repartirán ilusión no recorriendo en carroza las principales arterias de la ciudad, sino en una actividad estática instalada en la avenida Teniente Flomesta y hasta la plaza de la Cruz Roja. Es el mismo sistema que tendrán municipios como Lorca: una actividad parada. Asimismo, un pasacalles sustituirá la Cabalgata de Reyes en Las Torres de Cotillas por motivos de seguridad sanitaria. Donde sí habrá desfile es en Cartagena, eso sí, sin caramelos ni regalos. Se avería el tren real Sus Majestades de Oriente no dejan a ningún niño atrás, aunque a veces se presenten averías que den lugar a que no lleguen los medios que los consistorios ponen para ayudar a los Magos en su tarea de recoger las cartas. Así, el Ayuntamiento de Murcia pedía este lunes disculpas porque el tren real, habilitado para recoger las misivas de los peques, se rompió y no llegó a algunos pueblos, como estaba previsto. Para subsanar el problema, los Magos cuentan con un buzón en el que los más pequeños de la casa pueden depositar su carta. Desde el Consistorio admitieron que el vehículo no ha podido viajar hasta determinadas pedanías por «problemas logísticos». Un «contratiempo», explican, que «no se ha podido solucionar» a tiempo para su llegada de este lunes. Por ello, los niños pudieron echar su carta en el buzón real en el marco de una ruta que pasó por la calle Julián García Soto de Valladolises; calle Río Guadalquivir de Lobosillo; Plaza Don Pedro de Los Martínez del Puerto; calle Columbares de Gea y Truyols; Plaza Arteaga de Sucina y calle Horno de Avileses. Antes de habilitarse el buzón real, el PP lamentó que los menores de los pueblos afectados se habían quedado «desilusionados». Sin embargo, como el problema fue subsanado, los Reyes dejan claro que cumplirán los deseos de todos y cada uno de los niños, de Murcia y del mundo.