El investigador Esteban Orenes recibía este martes el galardón Murciano del Año 2021, “un honor que llevaré siempre en mi corazón”, de manos del alcalde de la capital de la Región, José Antonio Serrano.

Orenes tiene en su haber, entre otras distinciones, la Cruz de la Real Orden del Mérito Civil, que le otorgó el jefe del Estado y monarca, Felipe VI, por sus logros sobre el coronavirus. Y es que un estudio suyo demostró, por primera vez en situaciones reales, la gran capacidad que tiene el virus de permanecer en superficies de plástico y cristal.

Entonces, los investigadores como Orenes crearon las denominadas ‘trampas covid’, para ‘atrapar’ al coronavirus. Estas trampas se instalaron en la UCI y en habitaciones del Virgen de la Arrixaca.

Profesor de la Universidad de Murcia, ha realizado sus trabajos en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). En su intervención tras recoger el premio, Orenes afirmó que “no tengo más que agradecimiento” al lograr el premio.

El galardón es una iniciativa de Gente de Murcia, una plataforma digital cuyo responsable, Juanjo González, también estuvo en la entrega del trofeo, creado por el artista Álvaro Peña, que lo definió como “el Oscar murciano”.

Orenes explicó que todas sus vivencias profesionales han ido “moldeando al investigador y docente” que es ahora. Hizo un repaso por su trayectoria, por Cardiología de la Arrixaca y la Universidad de Murcia, por ejemplo. Hasta que llegó el coronavirus.

“Se me ocurrió la idea de que debía encontrarse un mecanismo para detectar la capacidad del coronavirus, y empecé a leer sobre otros coronavirus”, ya que se este no se sabía demasiado aún. Sus artículos han permitido dos publicaciones en prestigiosas revistas científicas y demostrar que “que la transmisión por aerosoles, que en principio no era aceptada por la OMS como mayoritaria, ya se sabe que lo es”.

Habló de “pequeños sacrificios para obtener el bien común”, en referencia a las restricciones, e incidió en que “cuando pase todo esto, no nos podemos olvidar de los investigadores”

Personas que son “luz”

“A día de hoy me siguen preguntando que quiénes somos, que cuántos somos, y quizás la culpa es mía porque hablo en plural. Os considero como parte fundamental de este proyecto de Gente de Murcia. Porque en realidad no estoy solo, tengo un gran equipo”, explicó González, el primero en intervenir en el acto.

El doctor Orenes estuvo arropado por su esposa e hijos, Esteban y Andrea (“mis dos pequeños trozos de cielo”) en el acto, celebrado en el Moneo y al que asistieron el rector de la UMU, José Luján, y el vicerrector, José Manuel Nicolás.

Luján dijo que personas como Orenes “aportan luz, son luminarias que nos llenan a todos de orgullo”.

Por su parte, el alcalde subrayó que “Murcia es tierra de talento y profesionalidad” y auguró que “este es un premio que yo creo que se quedará para siempre”. El regidor insistió en “la importancia que tiene la investigación”. “Apostar por los investigadores será lo que nos lleve a esta sociedad a seguir adelante”, manifestó.