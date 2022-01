Lo adelantaba el alcalde, José Antonio Serrano, ya a finales del mes de noviembre: los contagios estaban incrementándose y él, médico de profesión, no veía claro lo de hacer la Cabalgata de Reyes. Finalmente, se ha confirmado que no habrá desfile como tal. Lo cual no significa que Sus Majestades de Oriente no vayan a visitar a los más pequeños de la casa.

