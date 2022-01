"Ha sido un éxito rotundo", considera el abogado de estos afectados, Alonso Orenes, que ha mandado ya cuatro burofaxes a la empresa. El letrado ya lleva gestionadas alrededor de 500 reclamaciones por la fiesta de Nochevieja en la Plaza de Toros, cuyo horario cambió por culpa de las restricciones por covid.

El letrado comenta a LA OPINIÓN que ya ha enviado las reclamaciones tanto a la compañía encargada del evento, Animal Sound Group, como a Consumo del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma. Oficialmente, hay un mes para contestar, aunque Orenes espera que "alguien diga algo" antes. Si no, "ya iré yo de forma presencial" a los lugares, cuando pasen las fiestas.

Los damnificados comenzaron a organizarse en redes y la unión les ha llevado a buscar asesoramiento legal. Lo que pasó fue que el Gobierno regional ordenó, ante los contagios disparados, que toda actividad no esencial se cerrase a la una, por lo que la fiesta de Nochevieja no podía ser de noche: se decidió que se haría el 1 de enero, de seis de la tarde a doce de la noche. Pero la promotora no aceptaba la devolución de la entrada.

Desde la patronal HoyTú instaron a los afectados, en su mayoría jóvenes, a ir a Consumo para hacer valer sus derechos, porque el promotor tiene la obligación, ante un cambio semejante, de devolver la entrada.