El Ayuntamiento de Murcia exigió ayer a la Comunidad que convoque de manera urgente la mesa de coordinación del transporte entre ambas administraciones y la financiación que según la Administración local le corresponde por la asunción de las líneas a pedanías y que alcanza los 8 millones de euros. La edil de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, se mostró especialmente vehemente: «Solo me queda encerrarme en la Consejería de Fomento, y estoy dispuesta a hacerlo si no se convoca», llegó a decir. Para demostrar el interés municipal en que se reúna la mesa y la indiferencia autonómica, la edil mostró ayer en una rueda de prensa seis documentos con solicitudes de convocatoria desde el 25 de octubre hasta el 15 de diciembre.

Como ejemplo de la necesidad de esa coordinación, la concejala de Movilidad se preguntó «qué sentido tiene que un mismo trayecto lo hagan dos autobuses diferentes de dos administraciones; no es de recibo que ambas estemos pagando por dos autobuses que van vacíos; ¿ven normal que esto suceda con la falta de recursos que hay?». También mencionó lo que ocurre con las trabajadoras de una fábrica de Beniel «que tienen que andar todos los días más de 2 kilómetros desde la parada de Zeneta hasta la fábrica cuando existe un autobús de nuestro servicio que realiza ese recorrido pero que no las puede dejar allí porque el Ayuntamiento no tiene esa competencia».

También se refirió al caso que se da todos los días con los vecinos de Santomera «que tienen que andar también más de 2 kilómetros hasta la parada mas cercana, que es la de Cobatillas, para poder llegar a Murcia «porque el Gobierno regional ha reducido de 16 a 5 las expediciones». También abordó la polémica por la pérdida del bono para los universitarios. «Si no lo hay es porque la Administración autonómica se ha quedado con el dinero de todos los murcianos»

Además, destacó que Murcia es la única comunidad de España «que no tiene su área metropolitana».

La Comunidad culpa al Gobierno local de las molestias ocasionadas a los usuarios

La directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera, aseguró ayer que, «desde el primero minuto», trasladó al nuevo equipo de Gobierno local la urgente necesidad de coordinarse en materia de autobuses urbanos e interurbanos de las líneas que conectan los municipios del área metropolitana con la ciudad «y que, por tanto, tienen tráficos coincidentes», admitió. Munuera sostiene que se han realizado diversas reuniones en este sentido y que «de haber querido el Ayuntamiento, podríamos haber realizado la coordinación a lo largo de los últimos nueve meses y se habrían evitado las molestias ocasionadas a los ciudadanos». Sobre el bono universitario, recordó que la competencia es ahora municipal. «Aunque quisiera, la Ley no nos permite financiarlo», dijo.