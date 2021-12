Las obras del soterramiento de las vías a su paso por Barriomar no comenzarán hasta febrero de 2022. «Se está trabajando en la llegada de la Alta Velocidad a Murcia durante el 2022, pero no podemos precisar una fecha concreta, ya que la puesta en servicio es bastante compleja y no sólo depende de nosotros sino de otros organismos externos», señalaron ayer desde Adif.

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Enrique Ujaldón, la directora general de Movilidad y Litoral, Marina Munuera y el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, participaron ayer en la reunión de la Comisión Técnica de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, donde los representantes del Gobierno central informaron de que el arranque de las obras se producirá a partir de febrero del 2022, sin especificar una fecha concreta. Los responsables regionales criticaron los «innumerables incumplimientos de los plazos que lleva esta importante obra, para la que una comunidad infrafinanciada como la nuestra ya lleva adelantados al Estado un total de 36,7 millones de euros, que aún no han podido ser materializados». Además, consideraron que los casos de ocupación en Barriomar, de los que han informado en la reunión, «podrían volver a dilatar el inicio de las obras de esta infraestructura». Los vecinos, entre el escepticismo y la esperanza Los vecinos de Barriomar recogieron el anuncio de Adif sobre la fecha para el inicio de las obras con cierto escepticismo. «Esa fecha, la de febrero, ya la dio la directora de Adif este verano, de momento confiamos en que se cumpla, si no es así, se convocarán nuevas protestas», advirtió el vocal de la Asociación de Vecinos, Francisco Ramírez. «No nos terminamos de fiar, porque llevamos ya muchos deslizamientos de fechas; a principios de año iba a empezar en septiembre», recordó. Ramírez valoró positivamente la contratación de seguridad privada por parte de Adif.

Una reunión positiva Por su parte, el concejal de Urbanismo en Murcia, Andrés Guerrero, señaló que Adif informó que se ha contratado a una empresa de vigilancia «y han comentado que había casas ocupadas, pero con anterioridad y que se había iniciado los procedimientos judiciales pertinentes para proceder a su desocupación». El concejal socialista Andrés Guerrero no cree que las ocupaciones retrasen las obras No cree el edil socialista Andrés Guerrero que esta circunstancia vaya a retrasar el inicio de las obras. «Se van a hacer aunque esté esa gente allí», afirmó. Sobre las alegaciones de Junta de Hacendados y Emuasa al proyecto, el edil informó que Adif y estas entidades están colaborando entre ellas. Sobre este tema, Adif informó que la propuesta para la reposición de servicios de saneamiento en la zona «está pendiente de presentación a Emuasa, e incluye la ejecución de un colector por el norte, un tramo de conexión y finalmente la ejecución de un nuevo colector sur. En el caso de la Junta de Hacendados, se ha recurrido a una empresa especializada para la reposición de la red de riego».