Hace unos días, se hizo viral en redes sociales una fotografía de un árbol de Navidad colocado en la Plaza de La Glorieta de Murcia. Esta instantánea llamó la atención de los vecinos del municipio, no por ser el clásico abeto de estas entrañables fiestas, sino por presentar, debido las luces que cuelgan del árbol, la forma de una pipa.

Un usuario de Twitter fue el "culpable" de dar la pista a la cuenta oficial de Grefusa, que no dudó ni un segundo en aprovechar el evidente parecido del arbusto con su producto estrella para lanzar un tweet: "No sabíamos que en Murcia erais tan de El Piponazo que hasta nos habéis hechos un árbol de Navidad", mencionando, además, al alcalde de la ciudad.

No sabíamos que en Murcia erais tan de El Piponazo que hasta nos habéis hecho un árbol de Navidad @SerranoJAntonio ❤️Si necesitas pipas para una noche de paz te mandamos 🚚 #LaPipaDeLaPaz pic.twitter.com/I6RnW0xV5d — Grefusa (@grefusa) 15 de diciembre de 2021

José Antonio Serrano recogió el guante lanzado por la empresa de frutos secos para contestar: "Os invitamos a visitar nuestro municipio durante estas fiestas. Vosotros ponéis las pipas y nosotros el árbol. Este año, además, tenemos varios", haciendo referencia, de manera irónica, a toda la polémica formada en la capital murciana con los adornos navideños y con la ausencia del habitual del árbol de la Plaza Circular, que este año no se ha puesto.

Gracias, @grefusa. En Murcia sabemos que la Navidad es el momento de comer aquello que más nos gusta 😉 Os invitamos a visitar nuestro municipio durante estas fiestas. Vosotros ponéis las pipas y nosotros el árbol. Este año, además, tenemos varios 🎄😋 — José Antonio Serrano (@SerranoJAntonio) 16 de diciembre de 2021

No obstante, la cosa no quedó ahí. El intercambio de pareceres en la red social lo cerró Grefusa cuando invitó a Serrano, en tono jocoso, a hablar por privado: "No lo digas 2 veces, te mandamos DM".