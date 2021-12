La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha condenado al ayuntamiento de esa capital a pagar una indemnización de 44.300 euros a una mujer que resultó lesionada al tropezar con unos bolardos colocados en la plaza de la Iglesia de la pedanía murciana de Los Garres.

La sentencia estima así el recurso que la accidentada presentó contra la dictada por el juzgado de lo Contencioso número Siete de Murcia el pasado abril, que rechazó su reclamación al exponer que como aquella era una vecina de la zona conocía la existencia de los bolardos.

La resolución judicial señalaba que el percance se produjo en diciembre de 2017, cuando en la plaza, según la reclamación de la demandante, se encontraban los feligreses que acababan de asistir a misa y otros que aguardaban el comienzo de un acto de entrega de premios.

Al tropezar en uno de los bolardos sufrió una caída y se fracturó el húmero izquierdo, por lo que reclamó al consistorio la citada indemnización por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración.

Ahora, la Sala de lo Contencioso, al estimar su recurso, dice que el juzgado, en la resolución que no estimó su demanda, no tuvo en cuenta que debido a la concentración de numerosos vecinos en la plaza era fácil que un transeúnte no recordara la existencia de aquellos pivotes, cuya altura no pasaba de veinte centímetros.

Y añade que con anterioridad a esa caída se habían producido otras quejas vecinales por el riesgo que los mismos suponían, para concluir que poco después de la misma el ayuntamiento procedió a su retirada.