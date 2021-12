Una joven vecina del entorno sostiene que «la situación parecía haber mejorado en las últimas semanas, pero este puente hemos vuelto a sufrir episodios de peleas y ruidos hasta altas horas de la madrugada, sobre las cuatro y las cinco de la mañana; algunos se amenazan mutuamente con matarse, hay chicas llorando, una situación insufrible». Esta vecina lamenta la dificultad para conciliar el sueño en esas condiciones y pide al Consistorio que aumente la vigilancia y que incluya las calles aledañas: «Cuando salen del centro de ocio se meten entre las calles para seguir bebiendo, a veces incluso se meten en el colegio (CEIP, Fernández Caballero).

Hace poco más de una semana, el Grupo Popular en el Ayuntamiento denunció que los «altercados y la inseguridad» se seguía sufriendo en esta zona del centro. «Desde que se recrudecieron los altercados, hace seis meses, el Gobierno de PSOE y Cs continúa sin reaccionar y sin aplicar ninguna medida eficaz que resuelva esta problemática», lamentan desde las filas populares. Según el PP, el Ejecutivo local debe llevar a cabo de forma urgente «una medida eficaz, proporcionada y permanente que resuelva esta situación». «Han pasado meses con esta situación que está afectando a la vida de nuestros vecinos, a su descanso y a la convivencia vecinal», destacó el edil José Guillén.

El Ayuntamiento ampliará el horario de vigilancia

La Concejalía de Seguridad Ciudadana explica que no ha desaparecido el dispositivo implantado en su día para evitar los altercados pero ha anunciado que ampliará su horario, «para evitar situaciones que supongan molestias para los vecinos una vez que cierran los locales del centro de ocio». Pese a todo, fuentes del Ayuntamiento de Murcia sostienen que no se tiene constancia de «un aumento de la problemática en la zona en las últimas semanas y que no se ha recibido ningún aviso de vecinos por los cauces formales». En estos momentos, la dirección de Policía Local está recabando información entre los vecinos de la zona para poder ofrecer una respuesta precisa a sus demandas.