El Grupo Municipal Popular ha lamentado que este año, además de la desaparición del árbol de Navidad de la Plaza Circular, el equipo de Gobierno de PSOE y Cs "también hayan acabado con el punto solidario de recogida de juguetes y con el buzón real para que los niños puedan depositar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos y a Papá Noel", explicaron fuentes del PP.

Los concejales del Partido Popular José Guillén y Pilar Torres exigen que se instale nuevamente el buzón real en la ciudad y se mantenga la recogida de juguetes que se realizaba en la 'Redonda'. Recuerdan los populares que "los más de 3000 juguetes que cada año se recogían, posteriormente se entregaban a Cáritas, Secretariado Gitano y Fundación Cepaim, Educa, Accem y Cruz Roja entre otras asociaciones que se encargaban de repartir los juguetes entre las familias más necesitadas".

Además del buzón y la recogida de juguetes, el edil José Guillén reivindica también "la recuperación de la programación de los teatros y de los centros sociales, para que vuelvan los eventos familiares en nuestras calles y plazas, para que tengamos Navidad en cada uno de nuestros barrios y pedanías independientemente del color de sus votantes o gobernantes, por que haya actividades gratuitas y no de pago para que lleguen a todos y no solo a los que tienen medios, porque nuestras calles se llenen de luces, belenes y árboles".

Cabalgata de Reyes Magos, en el aire

Por su parte, Pilar Torres cree que la coalición de PSOE y Ciudadanos "no tiene ilusión por las tradiciones, por las raíces de Murcia y no tiene ningún compromiso con los murcianos. Ahora están demostrando que tampoco han pensado en las familias más vulnerables”. Según el PP, el equipo de la Glorieta ha improvisado una Navidad que no es apta para todas las economías ya que, "la mayoría de actividades que han presentado para este año son de pago, restringiendo el acceso a muchas familias murcianas".

Los populares sospechan que tampoco habrá Cabalgata de Reyes Magos "porque los socialistas no han tramitado, entre otros, el contrato de las sillas. Los socialistas se escudan en la covid para tapar su falta de previsión y de gestión".