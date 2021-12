Murcia contará con plataforma reservada para Bus de Tránsito Rápido (BTR) gracias a la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha otorgado a este proyecto casi 17 millones de fondos europeos Feder. Los BTR, tal y como adelantó LA OPINIÓN, serán plataformas destinadas en exclusiva para el transporte público urbano «lo que permitirá alcanzar una mayor velocidad comercial y ofrecer un mejor servicio al usuario», explicaron fuentes municipales. Este proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 21,2 millones de euros, se licitará a comienzos de año con el fin de que se pueda poner en marcha a finales de 2023. El BTR circulará por una plataforma de uso reservado, compartido con taxis.

Sobre la posible ampliación del trazado del tranvía y su compatibilidad con los carriles BTR, la edil de Movilidad, Carmen Fructuoso, afirmó que «toda la infraestructura de carriles segregados al tráfico no es incompatible con la ampliación del tranvía». Tanto es así, aseguró, que en la nueva convocatoria de los fondos Next Generation «queremos pedir fondos para la ampliación, y seremos ambiciosos, es decir, queremos que llegue al Carmen pero también a El Palmar y conectar con otros municipios como Alcantarilla y Molina de Segura». Por su parte, Mario Gómez aclaró que «los carriles segregados servirán de base par la futura colocación de las vías del tranvía». «Se trata de no meter el tranvía en una plataforma exclusiva sino que sea compartida con la red de carriles BTR», informó.

En cualquier caso, destacó el edil Juan Fernando Hernández, «ya no se trata de proyectos aislados, el planteamiento que hemos trasladado al Ministerio y a Europa es un proyecto integral».

La concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, acompañada por el edil de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández, y el vicealcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, explicó ayer los detalles de un proyecto que no es, quisieron destacar, «el tranvibus» el PP. «Es un proyecto de ‘Bus de Tránsito Rápido’ (BTR) que se ha renovado adaptándolo a las necesidades actuales, en consonancia con las actuaciones solicitadas a los Next Generation y con el nuevo modelo de transporte», señaló Fructuoso.

Por su parte, el concejal de Programas Europeos, Juan Fernando Hernández, aseguró que «es la mayor ayuda jamás recibida en un solo proyecto para Murcia».

Tres rutas

Se establecerán tres grandes rutas. La Línea 1 unirá el centro con la pedanía El Palmar, uno de los mayores núcleos de población y, de forma adicional, conectará con la Ciudad Sanitaria Virgen de La Arrixaca. El trazado discurrirá a través de Gran Vía, avenida Floridablanca y la carretera de El Palmar. La longitud aproximada es de 16,8 km.

La Línea 2 tendrá su inicio en ‘la Redonda’, en la futura estación intermodal, donde se integra la nueva infraestructura BTR con la del tranvía y con las nuevas líneas de carriles bici. El tramo tendría su punto final en las oficinas de Extranjería del Ministerio de Interior. La longitud total será de 12,74 km.

La Línea 3, o anillo circular, partirá de la Plaza Circular y discurrirá a través de avenida Constitución, Gran Vía, plaza Martínez Tornel, Puente de los Peligros, avenida de Canalejas, Alameda de Colón, calle Floridablanca, Estación de Ferrocarril, calle Pintor Pedro Flores, avenida Pío Baroja, calle Periodista Enrique Llanes, avenida de la Fama, Ronda de Levante, y Plaza Circular. En el trazado dirección Norte la transición Gran Vía-Alameda de Colón se realizará por calle Juan Antonio Hernández del Águila, pasarela Miguel Caballero, paseo Teniente Flomesta, plaza Martínez Tornel y Gran Vía Escultor Francisco Salzillo. La longitud aproximada de este tramo es de 12,13 km .

El PP reivindica su papel

La portavoz del PP de Murcia, Rebeca Pérez, reivindicó ayer que este proyecto es fruto de la gestión del equipo del exalcalde José Ballesta y advirtió que el PSOE «puede poner en riesgo los fondos solicitados por el PP en mayo de 2019 si no ejecutan los proyectos tal y como se han concedido en tiempo y forma».

«El PSOE lleva nueve meses de brazos cruzados y va tarde con los plazos previstos para realizar los trabajos, que deben estar listos en 2023», criticó la portavoz popular, que recordó que «la incapacidad de los socialistas» ya provocó que se perdieran 1,2 millones solicitados para implantar la movilidad eléctrica en el municipio de Murcia.