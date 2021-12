El CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos, el CEIP Carolina Codorniu de Churra y el CEIP Contraparada de Javalí Nuevo son los tres centros educativos de Murcia que aún siguen afectados por el amianto, "un material que puede suponer un riesgo para la salud de los escolares", han denunciado hoy desde el Grupo Popular. Los concejales Belén López, Pilar Torres y Marco Antonio Fernández han denunciado hoy que los alumnos de estas tres pedanías murcianas sigan en esta situación "por culpa de la falta de previsión y planificación del equipo socialista".

“La preocupante incapacidad de los socialistas para la gestión pública pone en riesgo la ejecución del plan para la retirada del fibrocemento en los centros educativos” afirma Belén López, quien lamentó “el retraso y la incapacidad permanente que están demostrando los socialistas desde que asaltaron el Ayuntamiento con una moción de censura”. Estas obras deberían haberse llevado a cabo el pasado verano, coincidiendo con las vacaciones escolares, al tratarse de actuaciones incompatibles con el curso educativo.

Los populares también recordaron que se iniciaron las obras del CEIP Santiago García Medel de Era Alta, entre otros, "cuando el curso escolar ya había comenzado, poniendo en peligro la seguridad de los escolares". Además, esto afectó gravemente al desarrollo de las clases, ya que tuvieron que mandar a los alumnos a dar clase de manera telemática.

“El PSOE está desdeñando un proyecto de esencial importancia para la comunidad educativa y las familias, que debería haberse quedado hecho de forma obligatoria este verano por su incompatibilidad con el curso escolar”, criticó la concejal popular.

El Ayuntamiento dice estar a la espera de una autorización de la Comunidad

Fuentes municipales han informado a esta Redacción que las obras para la retirada del amianto en estos tres centros no depende, en este momento, del Ayuntamiento sino que se está la espera de una autorización de la Consejería de Educación. Por otra parte, estas fuentes aseguraron que no existe ningún riesgo para los alumnos. "El amianto no es peligroso si no se manipula", afirmaron.