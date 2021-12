La plataforma SOS Casco Histórico de Murcia ha convocado una concentración contra la apertura del centro de refugiados en el hotel La Huertanica de Murcia.

La protesta está prevista para esta tarde a las 19.00 horas en la plaza Cetina.

Desde la plataforma, formada por un centenar de vecinos y comerciantes de seis barrios del centro de Murcia, piden que no se abra allí el centro de refugiados con los lemas 'No más mendicidad', 'No más delincuencia, queremos barrios seguros' y 'No a la degradación del casco histórico de Murcia'.

En un comunicado, esta plataforma ha señalado que la constitución de este colectivo se produjo en una reunión celebrada este martes, donde los asistentes han rechazado la decisión de instalar en esta zona el albergue para refugiados.

Aunque han aclarado que no están en contra de este colectivo, los integrantes de "SOS Casco Histórico de Murcia" no apoyan que en el centro de Murcia se concentre, de "forma exagerada", la población de refugiados, personas en exclusión social y sin techo, por lo que reclaman que la nueva instalación se ubique en otro punto de la ciudad.