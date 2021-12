Esta previsto que el montaje comenzase este mismo sábado, pero no va a poder ser. La instalación de las luces de la Navidad en Murcia "debe retrasarse unos días, ya que el grupo municipal Popular recurrió el procedimiento de adjudicación del contrato de la iluminación el último día del plazo determinado para ello, y esto ha provocado que no se puedan instalar esas luces en tanto los servicios jurídicos municipales no respondan a la citada reclamación", informan desde el Consistorio en un comunicado. El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, lamenta la “nueva puñalada” que el PP da a la Navidad y a los murcianos para impedir la natural instalación de las luces navideñas, detalla Cs en una nota de prensa.

Hace unos días, el PP de Murcia se plantaba en la Circular a denunciar que faltaba el Árbol y que "la izquierda arruina la Navidad". Ahora, es su recurso el que retrasa la instalación del alumbrado festivo, algo que, según llevan sosteniendo los populares todos estos días, es beneficioso para, por ejemplo, los comerciantes. Según el vicealcalde y responsable de Infraestructuras, Contratación y Fomento, Mario Gómez el recurso "es fácilmente justificable porque está sustentado en comparaciones dispares de los elementos decorativos, ya que la cantidad, longitud, calidades y tamaños de lo que ha salido a contratación difiere de lo previsto por las juntas municipales". Por tanto, añade, "no se pueden comparar los precios de dos productos distintos, ya que sería, como se suele decir, comparar churras con merinas". Mario Gómez insiste en que la ciudad "estará iluminada y bien adornada" Gómez lamenta el "nuevo escollo para dificultar la natural instalación de luces navideñas por aquellos que precisamente nos están empujando a correr y a colocarlas incluso antes que años anteriores". Afirma también que "la intención de este equipo de Gobierno ha sido siempre mejorar y actualizar las instalaciones que ya estaban obsoletas y bastante deterioradas, por tanto, no puede costar lo mismo una instalación de 5.000 bombillas led que otra de 3.000 adquirida hace años El informe que justifica el gasto ya está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y se prevé que antes de que finalice este puente festivo se retome la instalación de luces navideñas. "Las luces se van a instalar, eso es lo importante. Murcia estará iluminada y bien adornada durante estas fiestas". “Por muchas artimañas que utilice José Ballesta o su equipo popular en la oposición no van a conseguir cargarse la Navidad. Ya han perjudicado demasiado a los murcianos con su gestión irregular para que ahora vengan a seguir haciéndolo desde la oposición”, asegura Gómez, en la nota mandada por Cs. A su juicio, "es incomprensible e intolerable que el grupo municipal Popular recurra el procedimiento de adjudicación transparente, público y en concurrencia competitiva que eliminaba todas las irregularidades detectadas por la fiscalía en los contratos iluminación anteriores, en el último día del plazo determinado para ello, y esto ha provocado que no se puedan instalar esas luces en tanto los servicios jurídicos municipales no respondan a la citada reclamación”. Menos luces y Cabalgata en el aire El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, anunciaba al comienzo de esta semana que en el municipio esta Navidad “habrá un 10% menos de luces” y calcula que “después del puente, para el 12 o 13, podríamos tener ya las luces organizadas". Asimismo, ha informado de que la Cabalgata de Reyes está en el aire ante el aumento de la incidencia del coronavirus. “Conforme se vayan montando en la ciudad y en el resto de pedanías, irán apareciendo”, reiteró, aunque matizó que el retrasar el encendido “también tiene otro sentido: que no queremos concentraciones de personas”. “Probablemente sea una deformación de sanitario por mi parte, pero no quiero grandes concentraciones”, subrayó Serrano, que es médico de profesión. Hizo hincapié en que “habrá luces, evidentemente, pero unas pocas menos luces que otros años”. “También es voluntad llevar luces donde no hay, donde hay pobreza energética. Lo que no vamos a tener es un municipio lleno exageradamente de luces cuando un tercio de la población de nuestro municipio está al borde de la pobreza y no puede pagar el recibo de la luz”, remarcó el alcalde de Murcia. “También nos estamos preguntando si vamos a hacer Cabalgata de Reyes. Ahora mismo estamos más inclinados a que sea una actividad estática”, adelantó. Lo de montar cabalgatas estáticas ya se hizo en enero de este año en muchas ciudades. Se organizó así para no privar a los pequeños de una de las citas de la noche más mágica del año.