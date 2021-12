Un coche ha volcado esta mañana en una céntrica calle de la ciudad de Murcia, donde ha quedado encajado, ocupando toda la vía y obstaculizando el tráfico.

El accidente ha ocurrido en la calle Arquitecto Emilio Pérez Piñero a las 09:13 horas, cuando el vehículo, por causas que se desconocen, ha volcado y ha quedado ruedas arriba totalmente atascado en la citada vía, rodeado por los coches que se encuentran aparcados en la misma. Así, el tráfico se ha visto obstaculizado hasta la retirada del turismo accidentado.

En el coche viajaban dos personas, un adulto y un menor, sobre los que no han trascendido más datos, que han quedado atrapados en el interior del vehículo tras el vuelque. Los propios testigos que han visto el accidente y han alertado al 112 han podido rescatarlos.

Al lugar han acudido Policía Local de Murcia y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios han atendido in situ a los ocupantes del coche y han comprobado que no presentan heridas y, por tanto, no precisan traslado a un centro sanitario.