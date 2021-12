No habrá un gran árbol gigante en la Plaza Circular, pero eso no significa que este símbolo navideño no tenga su cuota de protagonismo este año en Murcia y en sus barrios y pedanías.

El Ayuntamiento de Murcia escogerá «un árbol significativo en cada pedanía» para convertirlo en un árbol de Navidad. «Serán adornados por el Ayuntamiento y niños de cada pueblo», indicaron ayer fuentes municipales a esta Redacción. Esta estrategia se aplicará en todas las pedanías, pero en aquellas que superen los 10.000 habitantes se instalará además «otro árbol de 6 u 8 metros de altura». En lo que respecta a la ciudad de Murcia, estas fuentes aseguraron que está prevista la colocación de tres grandes árboles de Navidad de 20 metros de altura. 700 árboles visten de Navidad los comercios de Murcia Además, tal y como se hará en pedanías, se acicalarán los ejemplares más llamativos del centro. Sobre todo, indican, en puntos estratégicos del casco urbano, como la zona universitaria, La Merced, o en el populoso Barrio del Carmen, entre otros emplazamientos. Con respecto al gran árbol e Navidad en la ‘Redonda’, el vicealcalde y edil de Fomento, Mario Gómez ,aseguró que « este gobierno recuperará tradiciones que beneficien a todos los murcianos. No estamos aquí para cubrir egos personales. Murcia tendrá su árbol de navidad, al igual que el resto de pedanías, que nunca lo han tenido, dado que para el Partido Popular no existían y sus vecinos eran considerados de ciudadanos de segunda». ENCUESTA | ¿Crees que es buena decisión que no haya árbol de Navidad gigante en la Circular? Hoy se presenta el cartel El Cartel de las Fiestas de Navidad de 2021 se presentará hoy en el Ayuntamiento de Murcia y se avanzarán algunos detalles de una programación que se conocerá en su totalidad en los próximos días. Una de las claves de la programación de este año para el equipo de PSOE y Cs es que la Navidad «esté presente de forma más notoria, además de en el centro, en diferentes enclaves de la ciudad y del resto del municipio», señalaron fuentes de la Concejalía de Cultura que dirige Pedro García Rex. «Queremos que las actividades organizadas por nuestro Ayuntamiento lleguen a todos sus ciudadanos, independientemente del lugar donde residan», señaló García Rex, que entiende que esta apuesta por la dispersión en el territorio murciano logre también «evitar aglomeraciones en determinados puntos». Para eventos multitudinarios, aclaró el edil de Ciudadanos, el Ayuntamiento prevé distintos planes de actuación en función del contexto sanitario, garantizando la seguridad de quienes acudan a ellos. ‘Panorama’, la revolución de la escena musical Murcia contará, tal y como avanzó LA OPINIÓN, con el primer Festival de Salas de Música de España. Con esta iniciativa, que ayer se presentó en la sala REM, el Consistorio «reconoce a las salas de conciertos como espacios de cultura, equiparándolas así a las salas de artes escénicas y de exhibición cinematográfica, y las reivindica como parte del patrimonio cultural de la ciudad», señalaron fuentes municipales. ‘Panorama’ se celebrará del 3 al 30 de diciembre, contará con 68 agrupaciones e incluirá 90 conciertos (25 de ellos gratuitos) repartidos entre las nueve salas que componen ‘Murcia Live!’, la Asociación de Salas de Murcia. Toda la información en murcialive.es Murcia se inunda de música en Navidad con noventa conciertos Vox y PP arremeten contra la gestión municipal de la Navidad Los Grupos Municipales de Vox y PP cargaron ayer las tintas contra la gestión del equipo de Gobierno de PSOE y Cs ante las festividades navideñas. El más contundente fue Vox, que llegó a exigir la dimisión del vicealcale y portavoz de Cs, Mario Gómez. «Pretende acabar con el espíritu navideño», señalaron fuentes de Vox. «Murcia es la única gran ciudad española que aún no tiene las luces navideñas; el daño que se está haciendo es irreversible, por no hablar de los perjuicios que sufrirán nuestros hosteleros y comerciantes», señaló el portavoz local José Ángel Antelo. Además, desde Vox se reivindicó la promoción y visibilidad del Belén del que se han olvidado el resto de partidos. «Vivimos en una tierra eminentemente belenista y una de nuestras pedanías, Puente Tocinos, es la gran cuna del Belén», recordó Antelo. Por otra parte, algunos alcaldes pedáneos del PP comparecieron ayer ante los medios para denunciar «el caos y la descoordinación impuesta por el PSOE con las luces de Navidad y el apagón injustificado». El edil del PP Marco Antonio Fernández expuso que el PSOE «va a instalar las luces de Navidad tarde y mal, de espaldas a las juntas municipales y generando un menoscabo a las arcas del Ayuntamiento de más de un millón de euros».