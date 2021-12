El Ayuntamiento de Murcia ha presentado hoy el proyecto de construcción de la Ciudad Deportiva del municipio, que estará ubicado en la confluencia entre la avenida Juan de Borbón y Reino de Murcia, un espacio de 100.000 metros cuadrados que se sitúa en la pedanía de Churra. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha mantenido hoy un encuentro con el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo, en el que le ha podido presentar el proyecto. Serrano ha indicado que "un municipio como Murcia tiene que contar con unas instalaciones deportivas de primer nivel. Es una actuación que reclamamos desde hace años y que, por fin, va a ser una realidad".

El alcalde ha añadido que "la nueva infraestructura se convertirá seguro en un hito de nuestro municipio y posicionará a Murcia como referente nacional en el ámbito de las competiciones deportivas". Actualmente se está realizando la estimación económica de la nueva Ciudad Deportiva, pero el alcalde avanzó que el presupuesto total rondaría los 49 millones de euros. También aseguró que espera que sea un proyecto que cuente con una financiación equitativa de las tres administraciones, además de la local, la estatal y regional. Serrano también se atrevió con los plazos: "Es un proyecto a tres años pero va a depender de muchas variables, aunque creo que las condiciones son óptimas, está dentro del Plan General de Ordenación Urbana, no hay que hacer ninguna modificación, por lo tanto, la intención de este equipo de Gobierno es iniciar el año que viene las obras de este complejo deportivo", informa el alcalde.

Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte señaló que para que el Consejo Superior de Deportes se pueda comprometer antes tiene que saber "qué administraciones estarán colaborando y van estar aportando fondos". "Si la Comunidad y el Gobierno municipal se comprometen a aportar dos tercios, el Consejo Superior haría todo lo posible para que, siendo un gasto plurianual, podamos aportar la parte restante; a ver cómo se desarrolla todo". José Manuel Franco quiso ser muy prudente: "No me atrevo a hacer promesas concretas de cifras, porque esto también depende de los PGE y hay varias variables a tener en cuenta, no podemos prometer por prometer".

Según fuentes municipales, la superficie total que ocupará es de 99.700 m2, entre zonas de aparcamiento, edificios, pabellones deportivos, piscinas cubierta y al aire libre, campo de futbol 11, campo de fútbol 7, pistas multideportivas, pistas de pádel, pistas de tenis, pistas de bádminton, estadio y centro de restauración y nutrición.

Uno de los principales espacios de esta nueva infraestructura será el centro de tecnificación que ocupará unos 3.000 m2 y que se ha proyectado para acoger a deportistas y alojar a las Federaciones Nacionales en sus concentraciones. Su objetivo es mejorar sus tiempos y forma física y conseguir que los usuarios se conviertan en deportistas profesionales. "La clave es compatibilizar en un mismo espacio entrenamiento, estudio y descanso. Por eso, contará con instalaciones multidisciplinares de primera categoría, un equipo técnico y médico especializado (médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros especialistas)", señalaron desde el Ayuntamiento.

La mayor parte de este edificio estará destinada a un enorme gimnasio dotado de todas las salas y aparatos necesarios para entrenar a todo tipo de deportistas, zona de cardio, tonificación, peso libre, entrenamiento funcional, área de estiramientos y circuitos, entre otros. El edificio se complementará con servicios de sauna, baños turcos y jacuzzi.

El complejo contará también con una residencia de 2.250 m2 que ofrecerá a los deportistas todas las facilidades para su preparación profesional y desarrollo personal. La residencia cuenta habitaciones dobles e individuales con baño privado, cocina, comedor, sala de estudio, salón de actor, sala de juegos, cine y salas de reuniones. Una instalación puesta al servicio del crecimiento, la convivencia, y la mejora del rendimiento tanto de los deportistas de élite como de categorías inferiores.

Pabellón polideportivo cubierto

La Ciudad Deportiva cuenta con un pabellón polideportivo de 3.600 m2 habilitado para practicar gimnasia, baloncesto, balonmano, fútbol sala, contiene salas para kárate, taekwondo y boxeo, entre otros deportes.

Además se construirá una piscina cubierta en un edificio de aproximadamente 3.600 m2 de los cuales 1.250 m2 están destinados a la piscina que será considerada de competición con dimensiones 50 m de largo y 25 m de ancho, consta de 10 carriles de 2,50 m de ancho, con una profundidad de 3 m. Es una piscina de usos múltiples y se utilizará para dar cabida a otras disciplinas como, por ejemplo, la natación sincronizada.

Pistas polideportivas

Además de la construcción de una pista polideportiva cubierta de 40x25 metros cuadrados, la Ciudad Deportiva contará con 4 pistas polideportivas al aire libre de, aproximadamente, 1.000 m2 cada una. Los usuarios podrán practicar, entre otros deportes, fútbol sala, baloncesto y balonmano.

Deportes de raqueta y campos de fútbol

Las nuevas instalaciones contarán con pistas específicas para practicar deportes de raqueta. Así se destinarán 2.310 m2 a 10 pistas de pádel, 1.350 m2 destinados a dos pistas de tenis y 648 m2 destinados a cuatro pistas de bádminton. Además, la ciudad deportiva contará con dos campos de fútbol 7 de dimensiones 60x40 m de césped natural y con un campo de fútbol 11 con graderío 1.560 m2 en planta cubierto, totalmente equipado para acoger partidos oficiales.

Estadio de más de 20.000 metros cuadrados

El estadio ocupará un área de 20.650 m2 y contará con una pista de atletismo, la cual, consistirá en una pista de 8 calles y más de 400 m de cuerda. Se podrán practicar todas las especialidades del atletismo, carreras, saltos, lanzamientos, marcha atlética y las pruebas combinadas. La superficie interior generará un campo de césped natural apto para practicar y acoger partidos de rugby, entre otros deportes. Contará con iluminación, vestuarios, pista de footing, oficinas, torre de fotofinish y gradas para espectadores.

Piscina descubierta y zona de uso recreativo

Al este de la ciudad deportiva y ocupando una superficie de 5.990 m2 se construirá una zona con piscinas descubiertas y zonas de sombra y relax. Se ejecutará una piscina descubierta de dimensiones 50x25 m. Además de la piscina principal, esta zona dispondrá de una piscina de pequeñas dimensiones y poca profundidad para personas interesadas en la iniciarse en la natación y zona de sombra y relax. También se dotará esta zona de vestuarios y cantina.

Zona para practicar deportes al aire libre y acondicionamiento de parcela

El proyecto contempla también la urbanización de los espacios entre zonas deportivas, con espacios ajardinados, caminos peatonales y colocación de mobiliario urbano, aproximadamente 15.200 m2. Este entorno podrá ser utilizado por los deportistas usuarios de la Ciudad Deportiva para complementar sus entrenamientos o practicar todo tipo de deportes al aire libre.

Centro de restauración y nutrición y aparcamiento sostenible

También se habilitará un centro de restauración y nutrición donde se emplazan los pabellones deportivos y que ocupará un total de 1.400 m2 repartidos en dos alturas desde donde se podrá visualizar los campos de fútbol y piscina cubierta mientras se disfruta de una estancia en el restaurante. Además, se habilitarán salas para celebrar jornadas especializadas en alimentación deportiva. La Ciudad Deportiva contará con aparcamiento habilitado para coches, vehículos eléctricos, vehículos de movilidad eléctrica personal, tales como bicicletas eléctricas, motos eléctricas y patinetes eléctricos y autobuses. La totalidad de superficie destinada al estacionamiento de vehículos será de 7.000 m2.

Desde el aparcamiento se accederá al edificio de recepción y atención al usuario. Este inmueble será donde tanto deportista como visitantes se identificarán. Este edificio ocupa en planta 1.575 m2. Será un inmueble polivalente cuya función será de recepción, administración y atención al usuario.

Será el punto de encuentro de la ciudad deportiva y donde se proporcionará de toda la información necesaria para disfrutar del conjunto de instalaciones. También dispondrá de salas habilitadas para la celebración de congresos.