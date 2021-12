Este año no habrá árbol de Navidad gigante en la Plaza Circular de Murcia. El Ayuntamiento ha decidido no instalarlo estas fiestas para evitar aglomeraciones "por responsabilidad, competencia y seriedad" ante el aumento de la incidencia del coronavirus. "Hay que recordar que después de la pasada Navidad vivimos una de las olas de la pandemia mas virulentas por lo que se va a intentar con la dispersión de actividades que este año no ocurra", indicaron desde el Consistorio.

Fuentes municipales explican que "el concurso para instalar el árbol quedó desierto, y cuando lo podríamos haber adjudicado de manera urgente coincidió con el aumento de casos y preferimos comprometernos con la situación actual". "Vamos a celebrar la Navidad montando árboles Navidad por diversos puntos del municipio, porque las fiestas son en todas partes, no sólo en las dos calles principales. Así lograremos que se vea la Navidad de forma equitativa por todo el municipio para que se beneficien ciudadanos en general y comerciantes en particular", aseguran desde el Consistorio. Además, el Ayuntamiento afirma que "los miles de euros que se gastaban en el árbol de Navidad gigante irán destinados a apoyar durante estas fechas a los vecinos y vecinas de Murcia que más lo necesiten". Cabe recordar que el Grupo Popular responsabilizó ayer al edil responsable de Contratación, el vicealcalde Mario Gómez, de no haber sido "capaz de sacar en tiempo y forma el contrato para el Árbol y como ahora se ven sin los instrumentos para poder instalarlo, busca excusas". Los populares entienden que el concurso público "ha sido una chapuza que se ha hecho con desgana y con total desconocimiento de lo que implica un proyecto de estas características y por eso no ha llegado a buen puerto". Por otra parte, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, anunció el pasado lunes que en el municipio tendría un 10% menos de luces en estas fechas navideñas con respecto a otros años e informó de que la tradicional Cabalgata de Reyes está en el aire ante el aumento de la incidencia del coronavirus. De momento, el Ayuntamiento se inclina por "una actividad estática".