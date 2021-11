Murcia se convertirá en el primer municipio de la Región en solicitar la declaración de alta inundabilidad para superar el bloqueo urbanístico que impone la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para todos aquellos proyectos que están ubicados en una Zona de Flujo Preferente (ZFP), según el nuevo mapa de inundaciones elaborado por la CHS. Tal y como ya informó LA OPINIÓN, se estima que en un 60% de los núcleos urbanos del municipio no es posible edificar.

La Comisión de Pleno de Urbanismo y Transición Ecológica decidió ayer llevar esta cuestión al próximo Pleno municipal para su aprobación. La decisión final sobre si se aplica o no este régimen especial a la capital compete a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El objetivo del Consistorio es garantizar los futuros desarrollos urbanísticos que se produzcan en su territorio ante las duras limitaciones impuestas por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH).

Según el edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, «al hacer esta solicitud podremos asegurar la viabilidad de los proyectos urbanísticos presentes y futuros pero también la seguridad de todos los vecinos del municipio».

Si Murcia logra este régimen especial podrá levantar nuevas edificaciones y equipamientos básicos en la zona de flujo preferente, tanto en suelo urbanizado como rural, siempre que se cumplan determinados requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales que establezca la Comunidad.

Por otro lado, Guerrero destacó que el Ayuntamiento solicitará a la CHS reelaborar el mapa de Zonas de Flujo Preferente en el municipio de Murcia sobre cartografía actualizada. «No se han tenido en cuenta determinadas infraestructuras que inciden en la inundabilidad, por ejemplo, la autovía A-30, que hace de presa, por lo que lo normal es que el flujo se interrumpa». Para esta redefinición, el Consistorio pedirá la colaboración y coordinación de la Comunidad.

Andrés Guerrero quiso aclarar que no se ha suspendido ninguna licencia ni ninguna otra tramitación por la situación creada por el nuevo mapa de ZFP. «Lo que pasa es que estamos aplicando el principio de prudencia y por ello estamos verificando en todas las licencias si el proyecto entra o no en una zona inundable y si es así, se están pidiendo informes a la CHS para que la misma se pronuncie», explicó. La única diferencia es que ahora se están haciendo los trámites con mucho cuidado.

Lamenta el concejal que este problema se esté planteando ahora en la Región cuando en comunidades como la Valenciana se abordó en 2016, cuando se publicaron las limitaciones en el RDPH.

Aunque el reglamento estaba en vigor, no se aplicaba en toda su extensión «porque la Confederación no había definido aún los flujos; la propia instrucción del Ministerio determina que donde no se hayan determinado las ZFP o no haya estudios hidrológicos, cabe la posibilidad de suspender la aplicación del Real Decreto».

En cualquier caso, el edil quiso asegurar que en esta materia, «ante todo estamos hablando de la seguridad de las personas y de sus casas».