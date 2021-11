La empresa gallega Monbus ya ha comenzado a trabajar con el Ayuntamiento de Murcia para preparar el traspaso del servicio del transporte urbano de viajeros con pedanías que asumirá desde el próximo 3 de diciembre. Para ello su CEO estuvo ayer reunido con los técnicos municipales de la Concejalía de Movilidad Sostenible con el fin de ir ajustando los pasos a dar para asumir el servicio que hasta ahora ha venido prestando la murciana LAT.

Monbus negociará ahora con LAT si le compra las 1.414 paradas de autobús que hay en todo el municipio «para no tener que desmontarlas» o si por el contrario, de no llegar a un acuerdo, decide montar las suyas propias.

La concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, explica que aún está por definir al detalle cómo será la flota, pero la nueva empresa se ha comprometido a incorporar 5 vehículos nuevos. «Una inversión importante teniendo en cuenta que se trata de un contrato transitorio sólo para dos años, mientras que se pone en marcha todo el nuevo modelo de transporte del municipio».

El grupo Monbus se ha hecho con el contrato debido a que su oferta económica rebajaba la presentada por LAT en 2,7 millones de euros anuales, ya que asumirá el servicio por 15,7 millones durante dos años, frente a los 21,2 millones que pedía la murciana.

La empresa ya cuenta con un espacio en la pedanía de Casillas, en el que se instalará su sede con la zona de aparcamiento para todos los vehículos de la flota.

La gallega Monbus entra con este contrato en la Región de Murcia, donde no tenía presencia hasta ahora. Cuenta con una experiencia de más de cien años en el sector y ya está presente en otras ocho autonomías.

El presidente de Monbus, Raúl López, valora el nuevo contrato y explica a LAOPINIÓN que «es una adjudicación importante, que nos permite seguir creciendo en un momento en el que la movilidad sabemos que tiene un gran futuro. Llevamos año y medio muy difícil, por la pandemia, pero no hemos abandonado nuestra filosofía de crecimiento y de calidad de nuestro servicio».

López reconoce que «ahora habrá que trabajar mucho y rápido en Murcia, pero estamos acostumbrados a estos escenarios y siempre hemos respondido. Es una comunidad donde estábamos presentes hasta ahora sólo con servicios de larga distancia y para nosotros, junto con otras como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, es un escenario propicio para seguir adelante». El presidente de Monbus tiene previsto reunirse el próximo lunes con el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.

Preacuerdo del convenio de urbanos con la patronal

Los representantes sindicales de USO, CCOO y UGT en las empresas que prestan servicio de transporte urbano en la Región de Murcia (LAT, Alsa, Transportes de Murcia y Tranvía de Murcia) llegaron ayer a un preacuerdo de convenio con la patronal. Esta negociación del convenio de transporte urbano contempla que el acuerdo sería por cuatro años: en 2020 no se contempla subida; en 2021 habría un aumento del 2,5 por ciento; en 2022 se subiría el IPC de 2021 garantizando como mínimo el 1,5 por ciento; y en 2023 se subiría el IPC de 2022 garantizando también un mínimo del 1,5 por ciento.

Representantes del comité de empresa de LAT indican que «aunque no es todo lo que queríamos, valoramos positivamente el preacuerdo, ya que no ha sido fácil la negociación, más aún con los cambios que estamos sufriendo». Además, consideran que «con los cambios de empresas (por la subrogación a Monbus) creemos que la transición es mejor hacerla con tranquilidad y no en pie de guerra». El gran ausente en la negociación fue LAT, ya que no acudió ningún representante de la empresa tras perder el contrato del Ayuntamiento.