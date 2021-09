Son veinte las pedanías en las que se van a celebrar mociones de censura para desbancar al PP y Vox del poder. Sin embargo, hay otras quince en las que a los populares se les complica la gobernabilidad tras perder a Ciudadanos como socios.

En estas quince juntas municipales o de distrito la izquierda (PSOE y Podemos) y Cs no suman los cinco vocales necesarios para arrebatarle al PP el poder, pero los populares se quedarían con tan solo cuatro votos. En estos casos, el PP se verá abocado a gobernar en solitario o a cambiar de socio, quedándole únicamente Vox.

Las juntas en las que los populares pierden el apoyo de Cs son Santa Cruz, Santiago y Zaraiche, Zarandona, Distrito Este, el Infante, Distrito Norte, Santa María de Gracia, La Arboleja, Beniaján, Cañadas de San Pedro, Casillas, Llano de Brujas, La Ñora, El Puntal y La Purísima.

Fuentes municipales creen que Vox podría exigir la gobernabilidad de alguna de estas pedanías al Partido Popular a cambio de otorgarles el apoyo necesario para que no queden en minoría ante el resto de vocales de otros partidos. De todas formas, los populares no tendrán en ningún problema en mantener la presidencia con sus cuatro vocales, obligando a Vox a votar con Cs, PSOE y Podemos cada vez que no estén de acuerdo con sus decisiones.

Con la presentación inminente de hasta veinte mociones de censura en el municipio de Murcia, los grupos del Ayuntamiento reconocen que aún no se han puesto a valorar lo que puede ocurrir con las restantes. Fuentes cercanas al Grupo Municipal Popular comentaron ayer a LA OPINIÓN que «ya se preocuparán» por estas pedanías después de que se produzcan los movimientos anunciados en las veinte primeras, nueve de las cuales están presididas por el Partido Popular, mientras que cinco están en manos de Vox.

El caso de Beniaján

Mención aparte merece la pedanía de Beniaján, donde gobierna Ciudadanos tras los acuerdos alcanzados con el PP en 2019.

En este caso, los populares ostentan cuatro vocales y cedieron el poder a los naranjas, que solo contaban con uno. El PP podría ahora estar interesado en presentar una moción de censura para sacar a los naranjas del Gobierno, pero para hacerlo sí que necesita del apoyo del único vocal de Vox.

Los de Antelo, a su vez, no descartan que puedan pedir a cambio la presidencia de la junta municipal, ya que están a punto de perder su liderazgo en cinco pedanías tras el acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, quedándose solo con Era Alta.

El Gobierno local pretende presentar los presupuestos a finales de semana

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto presentar el proyecto de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2021 a finales de esta semana o principios de la próxima.

Así lo avanzó ayer el vicealcalde, Mario Gómez, quien explicó que, tras este paso, comenzará el cambio de gobierno en 20 juntas municipales, 15 de ellas ocupadas ahora por el PP y el resto, cinco, por Vox.

Gómez hizo estas declaraciones tras ser preguntado por la postura del portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, quien asegura que su grupo no apoyará «ninguna propuesta del equipo de Gobierno» hasta que se proceda al cambio en las juntas.

El vicealcalde quiso dejar claro que desde el Gobierno local «seguimos paso a paso porque de nada sirve estar haciendo cambios en juntas municipales si luego los presupuestos no tienen inversiones». Así, insistió en que primero se deberán cerrar las cuentas para garantizar su puesta en marcha y, «al día siguiente» de su presentación, llevar a cabo el cambio en las juntas.

El alcalde, José Antonio Serrano, apuntó que entiende la posición de Ruiz Maciá y que la «voluntad» de su equipo es que se lleve a cabo.