Cerca de 30 alumnos del Colegio Público Santiago García Medel en la Era Alta de Murcia han iniciado el curso como lo acabaron, a distancia, de manera telemática, y esta vez no por la covid sino por los contratiempos surgidos en los trabajos para desamiantar el techado de uno de los módulos de este centro. La paralización de las obras ha afectado a los estudiantes de 4º, 5º y 6º pero los primeros han podido ser reubicados en el otro módulo. El enfado de las familias no se circunscribe sólo a los alumnos que tendrán que quedarse en casa, sino a todos, porque en el módulo donde se realizan las obras está la cocina, por lo que tampoco habrá servicio de comedor hasta que no terminen los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que en el contrato para la retirada del amianto existía un compromiso verbal con la adjudicataria para que terminara la obra antes de que se iniciara el curso, pero, durante el desarrollo de los trabajos, la empresa comunicó diversas incidencias que han retrasado los plazos previstos. Apuntan fuentes municipales que hubo problemas para el suministro de ciertos materiales y que varios trabajadores se contagiaron con la covid-19.

Existía un compromiso verbal de acabar el trabajo ya, pero por contrato la empresa puede llegar hasta el 28 de septiembre

Fuentes municipales informan que el Ayuntamiento de Murcia ya se habría puesto en contacto con la empresa para solicitar que termine la obra lo antes posible. «Ése es nuestro compromiso, mediar para que incluso a lo largo de la semana que viene pueda estar todo hecho», indican estas fuentes, que reconocen que, por contrato, la empresa tiene de plazo hasta el 28 de septiembre.

El alcalde pedáneo de la pedanía murciana de Era Alta, Ángel García, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Ayuntamiento. «Ha sido una chapuza, un desastre desde el principio. Esto ha sido un mal contrato y una mala gestión. Cuando alertamos de lo que estaba ocurriendo, desde el Ayuntamiento me dijeron que estaría terminada la obra esta semana, pero tampoco han cumplido con ese plazo», señala el pedáneo de Vox.