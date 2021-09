Hasta que un visitante, algo desinformado, no se acerque hasta el entorno de La Fica o el Malecón de Murcia le resultará muy complicado saber que la ciudad de Murcia se encuentra en fiestas, en su Feria de Septiembre. Antes, la iluminación extraordinaria, como ocurre en Navidad, se extendía más allá de Los Huertos o las atracciones feriales para llenar de luz la Gran Vía de Murcia, algunas de las calles anexas del centro, espacios como el Puente de los Peligros, o los principales accesos a la capital, pero este año, el Ayuntamiento de Murcia considera que la pandemia y la precaria situación económica impiden la instalación de las luminarias. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades españolas, la covid no solo no ha recortado la iluminación en las calles durante sus fiestas sino que ha provocado su refuerzo para incentivar el consumo en la población. Tampoco se dejó notar la reducción lumínica en la propia ciudad de Murcia durante la pasada época navideña.

No son pocos los lectores que han llamado a esta Redacción para preguntar la razón por la que la ciudad luce más gris que nunca en estas fechas. Desde el Ayuntamiento de Murcia informan, que efectivamente se ha prescindido de esa iluminación extraordinaria en las calles. Por un lado, explican, porque la razón de esas luces era enmarcar el paso de los desfiles, que este año han sido suspendidos para evitar aglomeraciones ante la pandemia de covid-19, y por otro, el maltrecho estado de las cuentas municipales.

El Ayuntamiento acordó con los feriantes eliminar la iluminación de los pasillos interiores en la Feria de Atracciones

Pese a todo, fuentes municipales consultadas explican que se ha querido compensar esta ausencia lumínica, con el refuerzo de la iluminación dentro del recinto de Los Huertos del Malecón donde se han colocado más luces que otros años, con la instalación de torres con focos led, un dispositivo del que se ha hecho cargo este año el Ayuntamiento, cuando otros años corría a cuenta de los colectivos y peñas que lo organizan.

En cuanto a la Feria de Atracciones, cuya iluminación está sufragada por los feriantes, estas fuentes de la Concejalía de Festejos recuerdan que la ‘portada’ está iluminada y que se acordó con los organizadores optimizar gastos y reducir la luz en los pasillos interiores. Otras fuentes municipales atribuyen al PP de Murcia la «desastrosa gestión económica y financiera actual», que ha obligado a buscar recursos y vías de ahorro donde fuese posible y recortar todos los gastos no esenciales.

Mario Gómez prometió eliminar «los gastos absurdos y superfluos» para afrontar la herencia del PP

Cabe recordar que el vicealcalde de Murcia, Mario Gómez, compareció públicamente, junto con el edil de Gestión Económica, Enrique Lorca, para explicar la grave situación financiera que se habían encontrado tras la salida del Gobierno local del Partido Popular. En aquella ocasión, el también portavoz de Ciudadanos apostó por «optimizar el gasto» sin aumentar los impuestos, para lo cual defendió, entre otras medidas, eliminar los gastos «absurdos, superfluos e innecesarios». Esta máxima también fue defendida por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, en una reciente entrevista para LA OPINIÓN.