Quedan «flecos» por cerrar en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para cambiar las presidencias de una veintena de pedanías que actualmente gobiernan el PP o Vox, reconoció ayer el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, para quien estos cambios son «lógicos» después de la moción de censura que sacó al PP de la alcaldía de la capital el pasado 25 de marzo.

Se trata de «trasladar el cambio de gobierno también a las pedanías», dijo en declaraciones a los periodistas antes de presentar el libro festero de las fiestas de Moros y Cristianos.

Señaló que en algunas de las localidades no se ha decidido aún cuál de los vocales será el nuevo presidente, pero insistió en que no hay «puntos conflictivos» con Cs, por lo que el acuerdo quedará cerrado a lo largo de este mes. Sin embargo, fuentes del PSOE mantienen la esperanza de que esta misma semana puedan trasladar al Consistorio las firmas de los vocales necesarias para darle la vuelta al Gobierno de estas veinte juntas municipales.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Mario Gómez, explicó ayer que todos los cambios «están hablados» y no hay conflicto en relación con los candidatos, más allá de las posibles reticencias personales de algunos vocales, que no ven posible compatibilizar la función de alcalde pedáneo con sus trabajos u obligaciones familiares.

Además, Gómez insistió en que si aún no se han puesto en marcha los cambios es porque ambos socios de gobierno priorizan concretar un acuerdo de presupuestos, que ha confiado en que estará listo esta misma semana para poder llevarlo a pleno la próxima. Esto puede suponer un conflicto con Podemos, partido al que se le acaba la paciencia y que ya advirtió que no apoyaría ninguna ley de calado, incluyendo los presupuestos, hasta que no se cambiaran las presidencias de las pedanías en las que gobiernan PP y Vox. Pero para Gómez, sacar adelante las cuentas es prioritario, dado que con las actuales, las juntas municipales no tienen capacidad alguna de inversión: «Sin los nuevos presupuestos no se puede funcionar en las juntas».

El acuerdo entre socialistas y naranjas quitaría al PP 9 de las 44 alcaldías pedáneas que ostentaba hasta ahora. En cuanto a las pedanías lideradas en la actualidad por Vox, el partido ultraconservador solo mantendría la presidencia de Era Alta.

Serrano subrayó que estas últimas serán las prioritarias y en las que antes se cambiarán los gobiernos, condición de Podemos para apoyar los cambios en las juntas municipales en las que cuenta con voto.

Además, Ciudadanos gobierna en Sangonera la Verde, El Palmar, Los Garres, San Ginés, Espinardo y Patiño en virtud con el acuerdo que suscribió con el PP al inicio de la legislatura, por lo que esos gobiernos también se verán afectados por los cambios.

Según Gómez, en algunos de los casos, se mantendría el actual pedáneo y no sería necesaria su dimisión, mientras que otros alcaldes barajan su salida por motivos personales o familiares.