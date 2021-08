A partir de hoy comienza la cuenta atrás para el cambio de poder en veinte pedanías del municipio de Murcia. PSOE y Ciudadanos presentarán a lo largo de este martes en el Ayuntamiento todas las firmas necesarias para cambiar las alianzas en las juntas muncipales de Puente Tocinos, Aljucer, Sangonera La Verde, Santo Ángel, La Alberca, Barrio del Carmen, San Pío X, Espinardo, Guadalupe, El Palmar, Cabezo de Torres, Churra, Los Dolores, El Esparragal, Patiño, Los Garres, San Ginés, San José De la Vega, La Albatalia y Barrio del Progreso.

Relacionadas Estas son las pedanías de Murcia que cambiarán de Gobierno

Los socialistas ya cuentan con todas las firmas de sus vocales y están a la espera de las últimas rúbricas que faltan de sus socios de Gobierno municipal, Ciudadanos, ya que algunos de sus miembros de las juntas municipales se encuentran fuera de la Región por vacaciones. No obstante, los naranjas han asegurado que este mismo martes terminarán de recogerlas todas para poder presentarlas en el Ayuntamiento de Murcia.

La presión de Podemos ha acelerado los acontecimientos en el Ayuntamiento de Murcia, a pesar de no formar parte del acuerdo. Ginés Ruiz Maciá, portavoz morado, dio un golpe sobre la mesa y amenzazó con no apoyar los presupuestos del municipio si no se presentan de inmediato las firmas para sacar a Vox de cinco de las seis pedanías que ostentan: Santo Ángel, San Pío X, Guadalupe, La Albatalía y Aljucer. En este caso, PSOE y Cs tienen ya las firmas necesarias para sacar adelante estas mociones de censura en cuatro de las cinco juntas municipales, a excepción de San Pío X, auque cuentan con tener el apoyo que falta de los liberales a lo largo del día. De esta forma, los de José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, solo mantendrán Era Alta (sus vocales y los del PP suman cinco, uno más de los que obtendrían el resto de formaciones).

Fruto del acuerdo, los socialistas se harán con el poder en Santo Ángel, San Pío X, Guadalupe y Aljucer, mientras que los naranjas presidirán la junta municipal de La Albatalía.

Una vez presentadas las mociones , el pedáneo dispondrá de veinte días para prensentar el pleno, aunque no se espera que lo haga voluntariamente. Transcurrido ese plazo, el secretario del Ayuntamiento de Murcia procederá a la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria en los quince días hábiles siguientes.