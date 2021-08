La atracciones de La Fica volverán esta Feria de Septiembre de Murcia con un 2x1 entres semana para las atracciones, tickets gratis para las familias más vulnerables y voluntarios que asistan a la limpieza de las inmediaciones del río Segura y el recinto de La Fica.

El aforo, del 75%, todavía no ha sido acordado ya que depende de la situación sanitaria del momento, pero oscila entre las 4.000 y las 7.000 personas. Los negocios que ocuparán las parcelas del recinto rondan los 140 de las cuales unas 58 son atracciones mecánicas adultas e infantiles.

La feria es la primera quincena de septiembre y la Asociación Empresarial Ferias de Murcia y otras entidades empezarán a trabajar sobre el espacio de La Fica el próximo 23 de agosto. Los feriantes podrán comenzar a montar sus atracciones a partir del día 27, informaban desde la Asociación momentos antes de celebrar una reunión para tratar la seguridad del recinto junto con el concejal de Festejos, Pedro García Rex, el concejal de Seguridad, Enrique Lorca, y representantes de cuerpos de seguridad como el del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil.

"Vamos a tener la feria más segura, solidaria y sostenible", dice el concejal García Rex. Segura, según comuncia, porque "el perímetro va a estar vallado y el contol de acceso tendrá cámaras de seguridad que automáticamente nos van a decir cuántas personas habrá en el recinto ferial". Estos dispositivos se situarán en la entrada junto a un guardia de seguridad para poder controlar el aforo establecido.

El foco está puesto en la solidaridad tanto en los feriantes como en las familias. Por otro lado, los tickets de atracciones que antes se regalaban a través de protocolo se van a destinar a las familias más vulnerables. Además, para compensar los estragos económicos que ha causado la covid-19 en los hogares, el 2x1 se alargará de lunes a viernes, eliminando así el Día del Niño, medida que también evitará aglomeraciones. "Cualquier ticket que se adquiera tiene como compensación otro y las familias van a poder disfrutar mucho más", informa el concejal de Festejos.

Por otro lado, los feriantes que asistieron a la feria de 2019 serán los únicos que podrán ocupar el recinto por cuestión de aforo. En el acuerdo entre la Asociación y el Gobierno municipal así lo decidieron para solidarizarse con los daminificados por la DANA. "Los que sufrimos los daños en las atracciones por estar cubiertas un metro de agua, se les va a dar la oportunidad este año de estar en el recinto. A nivel nacional se está siguiendo el mismo protocolo -que repitan los mismos negocios que participaron en 2019- y en nuestro caso los compañeros que no han podido venir lo comprenden por lo que sufrimos con la DANA", matiza Francisco Javier Fenández, presidente de la Asociación de Ferias.

Finalmente, más sostenble porque el Ayuntamiento de Murcia va a fomentar actividades de voluntariado medioambiental. "Vamos a regalar tickets a aquellas personas que participen en voluntariados de limpieza en las inmediaciones del río, el espacio ferial, etc.", explica García Rex.

Plantean terrazas para los puestos de alimentos

Desde la Asociación plantean el retranqueo de los negocios para montar las terrazas delante de sus espacios, aunque dicen que no es rentable para los puestos de alimentación.

Los negocios de alimentos son a los que más trabas les está poninedo Sanidad y excepto los tres mesones con terraza que se instalarán en el recinto de La Fica, los demás puestos todavía no saben cuáles serán sus restricciones por no tener un lugar en el que la gente pueda consumir sentada. "Serán muchos los comercios de alimentación que no vengan porque no les compensa", asegura Fernández.

La semana que viene la Asociación de Feriantes y la Consejería de Sanidad mantendrán una reunión para conocer el protocolo covid de recinto. "Estamos luchando contra Sanidad por trabajar como se trabaja en el resto de la ciudad. No sabemos por qué tenemos que ser diferentes en el recinto ferial y que no se pueda vender para llevar", opina el presidente de los feriantes.