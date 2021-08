La Asociación Abeto ha pedido la intervención del Ayuntamiento de Murcia para rescatar un albergue construido en la Carretera de Alcantarilla. Según explica la presidenta de este colectivo, María Dolores Caro, la historia de este albergue arrancó con la apuesta personal de un promotor murciano, que habilitó un gran inmueble con el objetivo de facilitar un espacio «a personas que deambulan con su perro por la capital y duermen junto al animal en la calle, por no tener acceso a las casas de acogida». Este constructor, que ha preferido mantener su anonimato, llegó incluso a elaborar y presentar al Gobierno regional un «detallado proyecto» y a constituir una fundación asociada a los objetivos del proyecto.

El promotor decidió comprar por su cuenta «dos tahúllas de terreno en Alcantarilla y Murcia, que contaban con una casa antigua que reconstruyó y amplió», explica Caro, que detalla que dotó al espacio de todo el equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento como albergue: «Amplios ventanales, servicios de cocinas, baños, almacén o dependencias privadas para las personas que lo regentasen», enumera la presidenta de Abeto que informa que más tarde incluiría mobiliario de cocina, televisores, taquillas o armarios, entre otros elementos. Según María Dolores Caro, a pesar de que este albergue, con una capacidad para acoger a más de cien personas, contaba con todos los requisitos para su apertura, «no se recibió la ayuda necesaria que previamente solicitamos a los servicios municipales», por lo que el promotor tuvo que hacer frente a una importante cantidad mensual vinculada a la deuda contraída con el banco para la adquisición de los terrenos y la construcción del local.

El proyecto se vino abajo con la llegada de crisis financiera y del sector de la construcción. Tampoco fructificaron los intentos del promotor por dejar el local a cargo de instituciones con experiencia en este campo, como Jesús Abandonado.

Actualmente, según la presidenta de Abeto, el constructor habría invertido cerca de 500.000 euros y le restarían 120.000 euros para saldar la deuda con la entidad bancaria, que ya ha habría manifestado su intención de asumir la posesión. Esta cuestión se encuentra a la espera de una decisión de los tribunales.

Por ello, la presidenta de Abeto ha solicitado al Ayuntamiento su intervención e incluir los pagos que faltan en una partida presupuestaria. Esta Redacción contactó con el Ayuntamiento Murcia, pero solo pudieron confirmar que se ha registrado la petición, pero que esta todavía no ha podido ser examinada por los técnicos municipales. Hasta que eso no ocurra, el equipo de Gobierno no realizará ninguna valoración al respecto.

El PSOE pidió más plazas

Tal y como informó el Grupo Municipal Socialista antes de acceder al Gobierno local, el número de plazas que ofrece el municipio a las personas sin hogar es insuficiente. La edil socialista, Esther Nevado, aseguró que los recursos destinados a su atención se estancaron en las 464 plazas de atención a personas sin hogar, y recordó que solo el 23 por ciento, 110, eran financiadas por el Ayuntamiento.

Apuntó también que la media nacional es de 4,3 plazas por cada 10.000 habitantes, «cuando en Murcia nos encontramos con 2,4 plazas públicas por cada 10.000 habitantes». Por esto, también censuró que se deje la responsabilidad en otras administraciones o en los fondos propios de las entidades, «y lo que es peor, lo hacemos a través de subvenciones que no pagamos hasta final de año, a veces entrado el ejercicio siguiente y dejando toda la competencia municipal en manos de la solidaridad y el buen hacer de las organizaciones sociales».

El Grupo Socialista exigió la ampliación de plazas «y seguiremos haciéndolo aunque se nos ha tildado de oportunistas, de ruines, porque lo cierto es que en Murcia pernoctan al raso cada día unas 600 personas», afirmó Nevado.