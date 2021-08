La Fiesta de Moros y Cristianos de Murcia vuelve esta año, pero a medio gas, para cumplir con las restricciones sanitarias. No habrá campamento ni desfile. En cambio, sí habrá embajadas, que se instalarán en el Cuartel de Artillería donde se han programado diversas actividades con aforo de 500 personas.

Asimismo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos, Javier Arenas, ha dado a conocer a los pregoneros de los Moros y Cristianos de este año. Serán los periodistas Paloma Reverte y Alfonso de la Cruz, el cronista Oficial de Murcia Antonio Botías y el responsable de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado. Los cuatro ya han sido pregoneros de estas fiestas anteriormente.

Por otro lado, el presidente de la Federación, adelantó ayer que, aunque en año 2021 no va a haber campamento, en próximas ediciones no se va a volver a instalar en el Paseo del Malecón por la falta de espacio al haberse construído el parque infantil conocido como El Limonero. El campamento se reubicará «bastante cerca» del Malecón y de su aparcamiento disuasorio», dijo Arenas, y su emplazamiento exacto no será desvelado todavía.

El cartel ganador para representar las Fiesta de Moros y Cristianos 2021 de Murcia se dio a conocer ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia y retrata la «ilusión de retomar las fiestas», dijo su creadora, Ana Camacho. La obra, que destapó la artista junto al concejal de Cultura, Pedro García Rex, es de un naranja en el que se puede ver a un moro y a un cristiano sosteniendo una pompa de jabón en la que se encuentra la ciudad.