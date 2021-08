El traspaso al Ayuntamiento de Murcia de las líneas de autobuses de pedanías gestionadas hasta ahora por la Comunidad Autónoma dejará sin parada a los vecinos de los núcleos de población que utilizan los servicios interurbanos para desplazarse. A partir del 3 de diciembre los autobuses procedentes de los municipios colindantes, como Alcantarilla, Molina o Santomera, pasarán a ser interurbanos y dejarán de recoger viajeros en el término municipal de Murcia, lo que obligará al Consistorio a modificar el itinerario de varias líneas para mantener el servicio y evitar que las poblaciones situadas dentro del área metropolitana se queden aisladas.

En el caso de la línea de Alcantarilla, que es una de las que tienen mayor tráfico de todo el municipio, el Consistorio ha previsto mantener el servicio a los vecinos mediante la línea de San Ginés a Nueva Condomina, que dejará de llegar a los centros comerciales para prolongarse desde la Redonda hasta el centro de Extranjería, situado en la carretera de Espinardo a Molina, según explicó la concejala de Transportes, Carmen Fructuoso.

La concejala señaló que los autobuses dejarán de realizar el trayecto a los centros comerciales, a los que solo se podrá ir en tranvía, haciendo transbordo en la Redonda.

Los cambios que originará el traspaso de competencias al Consistorio resultarán especialmente traumáticos para los habitantes de las pedanías que están más cerca de los pueblos colindantes que de la capital, como Puebla de Soto o Javalí Nuevo, que se encuentran pegadas a Alcantarilla, aunque pertenece al termino municipal de Murcia, o Cobatillas y El Esparral, que están más próximas a Santomera que a Murcia. También los autobuses procedentes de Ceutí, Lorquí y Molina de Segura, que pasan por Espinardo, tendrán que realizar solo servicio interurbano.

La concejala de Transportes explicó que los habitantes de estas pedanías tienen muchos vínculos con los pueblos cercanos, a los que suelen desplazarse «para realizar gestiones bancarias o incluso ir al médico», cuando viven en núcleos pequeños. «A los vecinos les rompe sus rutinas», afirmó

Con la reestructuración, las concesionarias seguirán realizando el mismo trayecto en muchos casos, pero no podrán recoger a los viajeros que hasta ahora utilizaban estas líneas interurbanas. En contrapartida, se prevé que las rutas directas ahorrarán tiempo de viaje a los usuarios de las poblaciones de las que parten las líneas, dado que los autobuses interurbanos no recogerán viajeros en el término municipal de Murcia y solo pararán para dejar a los usuarios que quieran bajar.

A partir del 3 de diciembre la Comunidad se hará cargo de las líneas que parten de otros municipios, mientras que Murcia deberá gestionar las que circulan por el municipio. Mientras se adjudican los nuevos contratos de la Red de Transporte Público Colectivo aprobado por la Junta de Gobierno el pasado mes de julio, que actualmente se encuentra en periodo de información pública, el Ayuntamiento tiene previsto mantener las actuales concesiones autonómicas.

Carmen Fructuoso espera que los nuevos contratos puedan salir a concurso en septiembre u octubre. La responsable de Transportes criticó la falta de diálogo entre el Ayuntamiento y la Comunidad y se lamentó de que no haya habido ningún contacto entre ambas administraciones para facilitar la prestación de estos servicios, que supondrá un gasto adicional de ocho millones para Murcia. «El Gobierno regional no se ha molestado en llamar para establecer una coordinación», se quejó. Destacó la incongruencia que sería «mantener la línea de Santomera a Murcia por la carretera de Alicante sin recoger viajeros en el trayecto por el municipio».

La Consejería dice estar dispuesta a escuchar las propuestas de Murcia

La Consejería de Fomento, que ya se había reunido con el anterior gobierno del Ayuntamiento de Murcia, pero todavía no ha mantenido ningún contacto con el nuevo equipo del socialista José Antonio Serrano, se muestra dispuesta a escuchar las propuestas del Consistorio para coordinar el traspaso de las líneas de pedanías que a partir del 3 de diciembre pasarán a ser de competencia municipal. El secretario general de Fomento, Enrique Ujaldón, recordó que él ha sido durante muchos años usuario de la línea de autobús de Alcantarilla a Espinardo, que ahora se fragmentará en una ruta interurbana que no podrá recoger viajeros en el término municipal de Murcia, y otra exclusivamente municipal. «Somos conscientes de la importancia que tiene el transporte público», afirmó. El número dos de Fomento defendió que el traspaso de las competencias al Ayuntamiento ya no puede aplazarse, aunque se mostró dispuesto a buscar fórmulas legales que faciliten la cooperación entre ambas administraciones. También expresó su «asombro» ante la falta de comunicación y animó al Consistorio a plantear sus peticiones. «Ellos tienen que hacernos alguna propuesta para ver qué es lo que quieren», apuntó.