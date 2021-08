Una decena de puestos de la Plaza de Abastos de La Alberca permanecen cerrados desde que el pasado 14 de julio al mediodía se cayese el falso techo de escayola. Lo afectados, al temer que se haga largo porque, al empezar agosto, se va la gente de vacaciones, han buscado un abogado. No obstante, desde el Consistorio indicaron ayer a LA OPINIÓN que la obra está licitada ya y mañana se abren las ofertas del contrato.

Valentín Fernández, de Legamur Abogados, dice que los afectados tienen derecho a leer el informe técnico que ha realizado el Ayuntamiento de Murcia y los criterios que ha seguido para cerrar unos puestos y no otros. «Al parecer, cuando vino el técnico les comunicó que dejaría abiertos aquellos puestos que fuesen de primera necesidad, pero, ¿a qué se refirió?; la primera necesidad de todos los que están aquí es que viven de esto, algunos tienen familia y el único ingreso es este», indica el letrado murciano, que presentará de manera inminente un dictamen jurídico al Ayuntamiento para reclamar la máxima celeridad en el proceso «y si no es posible, que se les permita a los afectados acometer la obra individualmente, porque no se puede demorar mucho más tiempo esta situación que perjudica día tras día a tantas familias».

Otra cuestión que quiere aclarar el abogado es si el Ayuntamiento se comprometerá a pagar el lucro cesante a los afectados, la ganancia potencial que han dejado de obtener como consecuencia del derrumbe.

Algunos comerciantes acometieron en una sola tarde, antes de la inspección municipal, las obras necesarias para arreglar los daños y continuar su actividad. Los comercios perjudicados entienden que, si el Ayuntamiento les hubiera permitido hacer las obras para luego pasar la factura, habrían podido solventar la situación en una sola tarde.

Encarna tiene asignado el puesto 24, de arreglos de costura y droguería que fue clausurado mediante dictamen municipal el 16 de julio. Las clientas que tenían ropa ya trabajada tuvieron que desplazarse hasta el domicilio de Encarna para recogerla. «Llevamos quince días parados cuando es una obra leve, rápida, pero seguimos parados, pero lo que no se detiene son los gastos del puesto o las cuotas de autónomo».

En otro puesto cerrado, el número 5, se encuentra Isabel, la propietaria de una frutería que está en la plaza de abastos desde que se inaugurara. «Primero me dijo uno de los técnicos que todo estaba bien, por lo que ese viernes hice la compra de fruta y verdura en Mercamurcia para el sábado y el lunes siguientes, pero cual fue mi sorpresa cuando ese mismo día, por la tarde, me comunicaron que uno de los puestos que tenía que cerrar era el mío».

Gonzalo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de La Alberca, subraya que «la gente está sufriendo», aunque «entiendo que el Ayuntamiento quiera hacer las cosas bien».