El Grupo Popular denunció ayer que PSOE y Cs «han paralizado la segunda fase de la Vía Verde» y que «están despreciando una iniciativa pública de alto valor paisajístico que forma parte del plan Conexión Sur», llegó a decir la portavoz popular, Rebeca Pérez.

El edil de Fomento, Mario Gómez, aclaró que esta fase no puede comenzar hasta que no terminen las obras del tanque de tormentas que está realizando Emuasa con motivo del soterramiento de las vías «y por tanto actualmente no disponemos de la disponibilidad de los terrenos». El proyecto será ampliado con la mejora del acondicionamiento de la primera fase, indicó Gómez que tachó de «ridícula» la oposición que está ejerciendo el PP con sus «bulos».