Los promotores reclaman al Ayuntamiento la revisión integral del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia (PEIH). El último encuentro entre el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm), José Ramón Blázquez y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, sólo abordó este plan, que se aprobó en 2004 y que fue revisado en el año 2015.

«Entendemos que es un plan que establece una carga tan grande sobre todos los sectores que está bloqueando el desarrollo de la ciudad de Murcia», sostiene el presidente de Apirm que explica que las infraestructuras que prevé el plan no coinciden con las normativas actuales, tanto nacionales como europeas, que apuestan por otras más verdes, por un desarrollo urbano sostenible, es decir, «que no hayan grandes colectores de pluviales hacia grandes tanques de tormentas, muy caros de hacer y de mantener, porque eso forma parte del pasado». Hoy, explica Blázquez, se tiende hacia redes separativas, «que no se mezclen aguas sucias y limpias y que se recoja en el terreno lo máximo posible, con técnicas de drenaje urbano sostenible».

Por ello, los promotores han pedido al alcalde la revisión completa del documento del Plan de Infraestructuras porque está «totalmente desfasado, superado por la realidad» y que se trabaje entre todos para hacerlo «más viable y tratar de captar fondos europeos que ayuden en el tema de la inundabilidad».

Según el presidente de los promotores, el alcalde se ha mostrado muy receptivo. El presidente de Apirm no quiso hablar de plazos, pero sí de urgencia: «hay que crear el marco para empezar a trabajar lo antes posible porque «es un tema que nos afecta mucho».

El documento, tal y como está ahora, contiene muchos sistemas generales que imponen unos pagos antes de iniciar las actuaciones que están bloqueando los trabajos en la zona norte.

Sobre el contencioso de la asociación contra el plan, Blázquez señala que están tratando de parar el proceso judicial e ir a una mediación.