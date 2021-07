"Hemos llegado allí y hemos estado esperando un buen rato, nadie nos ha informado en ningún momento de que la vacunación se suspendía hoy", dice Mª Ángeles, de 34 años, que tenía cita esta tarde, a las 16 horas, para recibir la primera dosis de la vacuna Moderna. Es solo una de las personas que han acudido esta tarde al estadio Enrique Roca de Murcia.

"Si no llega a ser por un trabajador de limpieza que había por allí, nos pasamos toda la tarde, y hemos estado llamando a Murciasalud y a todos lados y nadie nos ha cogido el teléfono", explica. A María, de 59 años, le ha pasado lo mismo. A las 15:30 horas iba a recibir la segunda dosis de Astrazeneca, y se ha encontrado con un punto de vacunación vacío. "Somos personas mayores, y hemos estado cientos de personas esperando y luego un buen rato dando vueltas al estadio, que no es pequeño, con la que estaba cayendo, no hay derecho". María sí ha podido contactar con Salud: "He llamado al teléfono de la covid y me han dicho que los trabajadores no han asistido hoy debido a la jornada de calor extremo, pero yo creo que con las medidas de comunicación que hay hoy en día no habrían tardado mucho tiempo en ponerse en contacto con nosotros".

Los afectados reclaman "un mínimo de señalización aunque hubiera sido allí, en el estadio". Además, se muestran indignados por no poder, en estos momentos, reprogramar su cita de vacunación.