La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, y el concejal Felipe Coello han presentado este jueves la batería de medidas que el PP en Murcia propone para "hacer frente a la pandemia ante la inacción, falta de iniciativa y desgobierno que está exhibiendo el equipo del socialista José Antonio Serrano".

Una de las cuestiones que los populares consideran prioritaria es regular nuevamente el uso obligatorio de la mascarilla en aquellos lugares públicos más concurridos en los que se registre una alta concentración de personas, según informaron fuentes del PP en un comuicado.

Pérez ha recordado que "la decisión de no usar la mascarilla por la calle no vino avalada por ningún estudio técnico, médico ni científico, si no como cortina de humo de Pedro Sánchez para desviar la atención pública de los indultos a los nacionalistas catalanes. Los últimos datos epidemiológicos invitan a retomar el uso de la mascarilla".

El PP también apuesta por el reparto generalizado de mascarillas entre los jóvenes y porque se repartan en los jardines, los parques y las zonas de ocio del municipio.

Asimismo, al ser los jóvenes el colectivo en el que se están produciendo más contagios en la actualidad, el PP exige a la "coalición de izquierdas instalada en la Glorieta" que "articule un dispositivo especial que permita aumentar la vigilancia y el control policial en aquellas zonas en las que se producen botellones, una práctica que favorece la concentración de personas sin la mínima distancia de seguridad".

El Grupo Popular plantea igualmente la realización de test masivos a los jóvenes de entre 15 y 30 años por representar el colectivo de población en el que se están registrando más nuevos casos de Covid. En la misma línea, apuesta por cursar una petición al Gobierno de España para la vacunación masiva de los jóvenes.

"La coalición de izquierdas desoye a las autoridades sanitarias"

Pérez ha explicado que "esta petición que formulamos no es ni mucho menos caprichosa ni arbitraria, ya que se basa en los mensajes que están trasladando las autoridades sanitarias, que advierten de la poca predisposición de muchos jóvenes para vacunarse. El actual equipo de gobierno no puede vivir de espalda a esta realidad y le exigimos que por una vez actúe con determinación".

El PP también insta a PSOE y Ciudadanos que "pongan el foco en los jóvenes y diseñe y ejecute una campaña de comunicación y sensibilización en los conciertos que se celebren este verano para prevenir los contagios y trasladar las bondades de vacunarse".

De igual manera, el PP emplaza a Serrano a que detalle "si tiene previsto algún plan de contingencia para actuar ante el repunte de contagios entre la población más joven que se ha registrado en el municipio de Murcia las últimas semanas".