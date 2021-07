Si hay algo más duro que preparar unas oposiciones es hacerlo en pleno verano en Murcia sin aire acondicionado. Así lo están viviendo los cientos de opositores que hacen uso cada día de las aulas de estudio municipales del Ayuntamiento de Murcia, instalaciones que no disponen de refrigeración en la época con las temperaturas más duras de todo el año.

Los usuarios afirman que han trasladado sus quejas al Consistorio en repetidas ocasiones, con correos electrónicos y a través de los responsables de estas salas de estudio, «pero no lo solucionan y hemos tenido días de hasta 40 grados en los que no se puede estar en el interior de la sala con las mascarillas puestas, nos falta el aire», explica Elisa Cánovas, una opositora que sufre estos días los problemas con el aire acondicionado.

Los afectados señalan que la única respuesta que obtienen es que hay un problema con el contrato de la empresa de mantenimiento, ya que éste ha terminado y hasta el momento no ha sido renovado.

Esta usuaria informa de que otra compañera sufrió el lunes un mareo por la altas temperaturas que se alcanzan en el interior, un problema que no es puntual y que está afectando a varias instalaciones de la red de salas de estudio del municipio de Murcia.

«He ido a la de Ronda Sur, a Los Dolores y a la sala de Rincón de Seca y en ninguna funciona el aire acondicionado, llevamos más de un mes avisando y no nos dan una solución, por lo que he tenido que dejar de ir y algunos días acudir menos horas porque no se puede aguantar», explica esta opositora.

Otra usuaria afirma que esta misma situación también lo ha sufrido en la recién estrenada sala de estudio de San José de la Vega, «en la que hay problemas con el aire desde hace semanas».

Murcia cuenta con 14 salas de estudio municipales repartidas en pedanías, espacios que han reducido su aforo para adaptarse a la normativa. Actualmente están funcionando las de Ronda Sur (72 plazas); Alquerías (18); Beniaján (28); Casillas (9); Cobatillas (10); Los Garres (18); Los Dolores (24); Los Martínez del Puerto (12); Rincón de Seca (18); San José de la Vega (13); Sangonera la Seca (18); Sangonera la Verde (15); Torreagüera (17); Zeneta (12).

Desde el Ayuntamiento reconocen que el aire acondicionado no funciona en las salas de estudio de Los Dolores, Alquerías y Rincón de Seca, «pero en el resto sí que está operativo, aunque quizá no enfríe bien todas las dependencias por las altas temperaturas que se están alcanzando». No obstante, dicen que se va a revisar.

Sobre el problema con las instalaciones de aire acondicionado apuntan que el contrato de mantenimiento está vencido y están a la espera de que se resuelva el nuevo, que quizá esté operativo la próxima semana. En este caso insisten en que el anterior contrato de mantenimiento de salas de estudio venció, «un problema con el que se encontró la nueva Corporación cuando llegó a la Glorieta», hace más de tres meses.

Sin desinfección en bibliotecas

Los opositores y estudiantes también manifiestan su malestar por los protocolos que se están siguiendo en las bibliotecas municipales, ya que cuando alguien hace uso de un puesto de estudio, sea el tiempo que sea, éste queda inutilizado y no se puede hacer uso de él hasta el día siguiente, cuando es desinfectado por el servicio de limpieza.

Esta situación no se da en las salas de estudio, en las que hay un producto desinfectante y papel para que cada persona pueda limpiar la silla y mesa antes de hacer uso de ella. De ahí que los usuarios de las bibliotecas se quejen de que esta situación les perjudica porque se limita mucho más el espacio disponible en un momento en el que el aforo ya está limitado por la pandemia del coronavirus.