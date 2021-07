El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha invitado públicamente al joven streamer Ibai Llanos a ser el pregonero de la Feria de Septiembre 2021. El regidor ha lanzado la propuesta a través de las redes sociales con un vídeo en el que anima al creador de contenido a visitar la ciudad y cumplir con esa función tan especial.

"Ibai, ya he visto que has demostrado en diversas ocasiones tu interés por Murcia", le ha dicho Serrano, haciendo alusión a cuando el joven vasco habló de hacerse con el Real Murcia y a su entrevista ayer a Ed Sheeran, cuando se reveló que el famoso cantante internacional tiene familia política en Murcia. Por ello, el alcalde de Murcia le invita a visitar la ciudad "no como cualquier turista, sino como pregonero de la Feria de Septiembre".

Para convencer al streamer, Serrano le ha prometido que "habrá pasteles de carne, marineras y cerveza bien fría".

"Tráete una gorra y a Ed Sheeran", ha añadido. Y es que el mensaje lanzado en redes sociales también recoge una invitación para el músico después de que haya admitido que ha estado en la capital murciana.

"Ya te aviso de que una vez que vengas no querrás irte", concluye su invitación el alcalde de Murcia. Ahora toca esperar la respuesta de Ibai Llanos, que de aceptar se convertiría en el próximo pregonero de la Feria de Septiembre.