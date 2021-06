Los mayores de Javalí Viejo no se van a sentir solos gracias a la iniciativa que ha puesto en marcha la junta municipal, los vecinos de la pedanía y la comunidad escolar del centro educativo público Hellín Lasheras, donde precisamente ayer se llevó a cabo la primera actividad del proyecto ‘Vivir sin soledad’.

La idea es heredera del programa llevado a cabo durante la pandemia, en la que voluntarios de manera telefónica y presencial (les llevaban incluso la compra) atendían a personas mayores de la pedañía, que viven solas y que no podían ser atendidos por sus familiares debido a las restricciones por el covid.

El nuevo proyecto en Javalí Viejo se ha gestado al comprobar que tras la pandemia la soledad sigue siendo uno de los problemas de los mayores, según explicó a esta Redacción el presidente de la junta municipal de la localidad y alcalde pedáneo, José Francisco Navarro. Las estadísticas oficiales lo dicen claro: en España tres de cada diez mayores viven sin compañía y en la Región casi una de cada cinco personas mayores de 65 años residen solas.

Entre las iniciativas programadas se encuentra la decoración de árboles con elementos fabricados en ganchillo por las abuelas, que ayer comenzaron a ser instaladas en ejemplares del colegio Hellín Lasheras por parte de los mayores y de escolares del centro educativo en una claro ejemplo del objetivo: la convivencia intergeneracional y compartir ratos de ocio para combatir la soledad.

Otra de las actividades que se llevará a cabo en septiembre,es la rescatar a través de los abuelos historias vividas por ellos para que los escolares escriban cuentos. Además, en la iniciativa ‘Cocinar en redes’ se hará un taller de cocina en la que los mayores harán lo propio y se grabarán unos vídeos, que se subirán a Facebook e Instagram. Después, la idea es que los hijos y nietos se metan a la redes sociales y visionen juntos los vídeos.

Lo mismo se hará con las imágenes grabadas sobre la vida de los mayores, que han contado sus vivencias a la cámara dentro de la actividad de este programa ‘Preguntas que nunca te hice’. «Yo he descubierto cosas de mi padre que nunca me contó, como lo mal que lo pasó en Alemania, donde vivían amontonados. Él siempre recordó esa etapa como algo idílico. Y no fue así», explicó Navarro.