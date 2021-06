La reorganización de las juntas municipales y las de distrito tras tres meses desde el cambio en el Gobierno local de Murcia sigue en el aire. A pesar de que el vicealcalde y edil de Fomento, Mario Gómez, aseguró a principios de abril que había llegado «una nueva era» y que los cambios llegarían a las pedanías no se ha producido un solo movimiento en este sentido. Según ha podido saber esta Redacción, una de las causas de este retraso se debe al escaso banquillo de la formación naranja tras la fuga de afiliados y cargos tras los últimos reveses electorales.

Otra posible causa la apunta el edil popular Marco Antonio Fernández, el que fuese durante la alcaldía de José Ballesta responsable del área de Pedanías: «Hay que negociar con Mario Gómez y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo», asegura y recuerda que «nosotros teníamos un pacto con ellos y hay unos vocales que estaban a la espera de ser pedáneos tras dos años, por lo que las negociaciones entre PSOE y Cs no tienen que ser precisamente fáciles». Fernández también cree que el hecho de que muchos de los vocales que mantiene Cs provengan del PP «hace que no se vean dando su voto para que gobierne el PSOE en la Junta Municipal».

Mientras se llega o no a un nuevo equilibrio de fuerzas en las pedanías, esta incertidumbre ha generado varios hechos llamativos. Uno de ellos fue la renuncia del presidente del PP de la Junta Municipal de Los Dolores, Juan Carlos Tomás.

Caos e incertidumbre

La pandemia, la falta de competencias y de recursos digitales y el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia han sumido a las Juntas Municipales de Murcia en el caos en los últimos meses. Tanto es así que la mayoría de ellas no han celebrado un pleno desde hace meses, a pesar de que debe hacer cada dos meses. Los ejemplos más claros de este desbarajuste se encuentran en las localidades de Los Dolores y Espinardo cuyos presidentes han anunciado o han dejado ya su cargo. En el primer caso se trata de una junta gobernada por el PP. El concejal popular, Marco Antonio Fernández, aclara que Tomás todavía sigue siendo el alcalde pedáneo de la localidad, aunque admite que la semana que viene formalizará su renuncia.

Al contrario de lo que ocurre en Espinardo, donde llevan meses sin presidente, en Los Dolores el relevo ya está configurado ya que el PP previó esta circunstancia y allá donde gobierna habilitó al inicio de la legislatura la figura del vicepresidente. En el momento en que Tomás Martínez haga efectiva su renuncia, la presidencia pasará al vocal de Cs, Pedro Morales. Además de cuestiones personales, entre los motivos que han llevado a Juan Carlos Tomás a abandonar la Junta estaría el anuncio del alcalde, José Antonio Serrano, de extender la moción de censura a todas las juntas donde sume mayoría Ciudadanos y PSOE. Creyendo inminente este proceso, anunció su renuncia. «Prefiero irme yo a que me echen», aseguran que dijo para justificar su decisión.

Espinardo

En los últimos días, muchos vecinos del barrio de Espinardo han denunciado a esta Redacción el vacío de poder insostenible que ha generado la marcha de la presidenta de la Junta Municipal, Nurisol Pérez, de Ciudadanos. Sostienen que desde que se fue, la Oficina Municipal sigue cerrada y que las asociaciones y colectivos no tienen a nadie para poder dirigir sus quejas, necesidades y demandas. Esta situación se está manteniendo durante meses.

Hace poco días se sumaba a las protestas, José Javier Palma, concejal del Grupo Vox que destaca que esta irresponsabilidad de Cs agrava una situación ya deficiente que venía arrastrando este órgano de participación. «Apenas se reunía, entre otras cosas, porque la expresidenta de Cs era incapaz de encontrar un local donde convocar los plenos a pesar de las múltiples ofertas que recibió». Este edil ha requerido en multitud de ocasiones a la Concejalía de Pedanías y Barrios para que tome «medidas urgentes con el objetivo de restablecer el normal funcionamiento de la Junta de Espinardo».

Aunque esta Redacción intentó durante varios días recabar la valoración de la concejal socialista Ainhoa Sánchez , sobre la situación descrita en las juntas municipales, ésta se negó a dar declaraciones.