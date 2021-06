José Francisco Navarro es el alcalde pedáneo que más años ha ocupado el cargo en el municipio: 29 años.

¿Cómo valora que PSOE y Cs no hayan iniciado los cambios en la presidencia de las juntas donde sumen mayoría?

Creo que sí lo harán, si no, para mí, será una decepción, porque tan democrático es que se junten cinco para descabalgar al PSOE como ocurrió en Puente Tocinos, Guadalupe o San Ginés, como que ahora se junten dos grupos nada más, PSOE y Cs, y descabalguen a los otros. No entendería que no se hiciera; tampoco entiendo que no hayan dado ya los nombres, porque entiendo esa inquietud de los compañeros de si les va a tocar o no. Eso crea desazón y un abandono de la pedanía que no es bueno ni para el municipio ni para los vecinos.

¿Cómo cree que va a cambiar la relación de las juntas con el nuevo Gobierno?

Te puedo decir que peor de lo que estábamos no vamos a estar. En el último año, por ejemplo, no se nos ha dejado participar y colaborar activamente para afrontar la pandemia. No nos han dejado, sólo nos han autorizado a comprar gel y mascarillas. Estamos atados de pies y manos; han tenido muy poca sensibilidad.

Al margen de la pandemia, ¿que otras cuestiones estaban fallando?

Trabajo en Murcia, y a mí lo que me da vergüenza es ver el dinero y la cantidad de cosas que se están haciendo en la ciudad mientras que en las pedanías no se hace nada. Eso provoca una ruptura entre la gente de la ciudad y la gente de las pedanías. Por la Gran Vía pasan 50 autobuses cada hora, en mi pedanía uno cada tres horas. Un chaval de mi pueblo tiene que hacer transbordo en Murcia y tarda 40 minutos en llegar a la Universidad de Murcia cuando la tiene a tres kilómetros y medio, mientras uno de Alhama de Murcia, que tiene conexión directa, se planta allí en 25 minutos.

¿Le sorprende que Espinardo lleve meses sin alcalde pedáneo tras la renuncia de la vocal de Ciudadanos?

Además de todas las carencias que le puede suponer en cuanto al reparto de subvenciones, es una carencia democrática. Esto no es un hobby, este puesto requiere estar profundamente enamorado de su pueblo, salir a la calle, hacer bien a los demás sabiendo que vas a recibir críticas y que habrá momentos buenos y malos. Si la persona tiene ilusión y ganas, y quiere ayudar a su pueblo, será un buen alcalde o alcaldesa, pero si sólo quiere salir en las procesiones y lucirse en dos actos, para eso mejor te quedas en tu casa. Al final mi objetivo, y el de otros pedáneos, es que nuestros hijos y nietos vivan en un pueblo mejor.

¿Qué espera de los próximos dos años?, ¿qué le aconsejaría al alcalde Serrano?

Hay una cosa que se llama Presupuesto, y una cuestión vital es el transporte entre pedanías y entre ellas y la ciudad. Y segundo: lo mismo que hemos sido capaces de gestionar el presupuesto para colegios en cuanto a pequeñas reparaciones, es importante recuperar competencias en mantenimiento de instalaciones deportivas o culturales. Hay que repensar este tema y dotar a las juntas de más competencias, control y dinero. Hay que hacer algo que sea para siempre, creo que ha llegado el momento de actualizar el Reglamento de Participación Ciudadana. No podemos depender de llamar a los de Murcia para cada pequeña cosa que queremos hacer. Después de 25 años, hemos demostrado que se puede confiar en nosotros.