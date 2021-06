«Con ilusión y con muchísimas ganas de comenzar» afronta el deán de la Catedral de Murcia, Juan Tudela, el regreso de turistas al templo de Belluga, una realidad que se verá materializada a partir del día de hoy, tras el cerrojazo al que obligó la pandemia.

Tudela explica, en conversación telefónica con este periódico, que «se respetarán todas las medidas sanitarias», empezando por la «desinfección de las audioguías» y, por supuesto, los grupos cumplirán «la normativa regional» vigente en cada momento.

Con las restricciones, «ganamos en silencio y respeto», opina el deán, que añade que «el servicio es mejor para las visitas turísticas y para los fieles, porque es mucho más ordenado».

Las visitas, que incluyen las subidas a la torre, se retoman en el marco del programa denominado ‘Conocer para conservar’ y arrancarán a las diez de la mañana de hoy. No hay reservas, conforme entren. La recepción se sitúa en la puerta de la Plaza de la Cruz, que estará abierta, al igual que la de Plaza de los Apóstoles. Las puertas de Belluga (la puerta del Perdón, la puerta de San Juan Bautista y la puerta de San José) permanecen cerradas, tanto por el tema de aforo reducido por la covid como por el hecho de que cayeron cascotes de la fachada principal y es peligroso.

Tudela recuerda que para los murcianos no cuesta dinero entrar a la Catedral, «a no ser que quiera una audioguía». En el interior del templo ya se pusieron, cuando comenzó la desescalada, carteles en lo que se pedía a los devotos que guardasen la distancia de seguridad. «Todo el mundo ha sido consciente de la etapa que estamos viviendo y ha sido bastante responsable», comenta el deán, consciente de que se da «una situación inédita».

En cuanto a las perspectivas, Juan Tudela barrunta que «quizás este verano sea turismo más nacional que internacional», como ya pasó en el estío de 2020, aunque «ya hemos visto en la Catedral personas que no son españolas», precisa.

Preguntado por cómo va el tema de la caída de cascotes de la fachada, recordó que «hace dos semanas se hizo la extracción de muestras para hacer los análisis de la piedra y estamos esperando el resultado», al tiempo que sentenció que «necesitamos el diagnóstico para saber cuál es la medicina» No obstante, ahora que regresan los turistas, por las puertas que dan a Belluga no va a pasar nadie. Así se evita el hipotético riesgo de que pueda desprenderse una piedra, con la mala fortuna de que le dé a alguien.

«La puerta de San José no está vallada, porque esa zona no tiene peligro: valladas están la puerta del Perdón y la de San Juan Bautista», precisa el cura. La fachada de la Catedral de Murcia va a ser sometida a un plan integral tras la caída de cascotes, dado que esto no es algo puntual, sino que ha pasado ya varias veces.

El precio general de la entrada a la Catedral y su museo es de 5 euros y 2 si se quiere coger la audioguía, aunque hay descuentos para niños, mayores y grupos.

El horario cambia dependiendo del día que sea. En el mes de junio que hoy comienza, el templo abre de diez de la mañana a siete de la tarde, excepto los domingos, que lo hará de cuatro a siete de la tarde. Los lunes, la Catedral estará cerrada.