El Ayuntamiento de Murcia denunció ayer que el anterior equipo de Gobierno, liderado por el PP del exalcalde José Ballesta, dejó veinte millones de euros sin financiación el pasado año. Desde el Consistorio denunciaron ayer que la progresión tanto del remanente de tesorería como de los saldos de dudoso cobro desde 2014 hasta 2020 «ha ido en declive».

«Así, el remanente de tesorería pasó de un saldo positivo en 2014 de 21,3 millones de euros a un saldo negativo de -16,7 millones de euros en 2020. En cuanto a los saldos de dudoso cobro se incrementaron de 74 millones de euros, en 2014, a 121,9 de euros en 2020».

El actual equipo de Gobierno (PSOE y Cs) estudia ahora la opción «más conveniente, posiblemente la solicitud de un crédito» para «optimizar los recursos, controlando los impagos, manteniendo el gasto para garantizar la calidad de servicios, pero suprimiendo gastos superfluos».

En este punto, se explica que en cuanto al presupuesto de 2020, en el capítulo 6 dedicado a inversiones «se incluía un total de 24 millones de los cuales 21,3 iban a estar financiados con las operaciones de crédito que el Ministerio no autorizó, ya que el anterior equipo de Gobierno las solicitó demasiado tarde, por lo que la mayor parte de estas inversiones no cuentan con financiación. Las pedanías han sido las grandes perjudicadas, ya que esperaban sus inversiones y en realidad no se podrían ejecutar».

Desde el Consistorio que dirige el socialista José Antonio Serrano aseguran que se trabajará «para aprobar el presupuesto 2021 e intentar a finales de octubre estar trabajando ya en el presupuesto de 2022 para que pueda entrar en vigor en enero de ese año».

«Recurren al lamento»

El Grupo Municipal Popular respondió tras la publicación de la nota informativa hecha pública desde el Ayuntamiento que el PSOE «recurre al lamento para justificar su falta de proyecto y de capacidad para gestionar» el Consistorio. «Ante las continuas quejas y lamentos del actual equipo de gobierno», los populares recordaron que dejaron un remanente de tesorería de 120 millones para la realización de inversiones, una partida que el concejal de Ciudadanos Mario Gómez, como responsable municipal de Fomento, todavía no ha aplicado porque no ha diseñado ninguna obra ni actuación.

«Con esa cantidad PSOE y Ciudadanos podrán desarrollar inversiones en pedanías gracias a la gestión económica del PP. Para ello deberán tener un modelo de ciudad que aplicar, algo que no han demostrado hasta la fecha, por lo que es muy posible que les sobre dinero porque no tengan iniciativa para diseñar proyectos que financiar con esos 120 millones», apuntaron los populares.

El concejal Eduardo Martínez-Oliva explicó que «en vez de quejarse y llorar, el actual equipo de gobierno puede pedir una operación de crédito, algo perfectamente factible después de que el PP redujera el endeudamiento del Ayuntamiento en 62 millones en los últimos cuatro años».