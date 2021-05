La plataforma 'Defiende La Pública', junto a Sanitarios Necesarios y AMPAS Unidas, ha convocado una manifestación para este sábado, 15 de mayo, en Murcia, coincidiendo con el Día internacional de la Familia.

La movilización partirá a las 11.15 horas de la Plaza Circular y seguirá por Constitución y Gran Vía hasta concluir en el Puente de los Peligros, según informaron fuentes de Docentes Unidos en un comunicado.

Este colectivo ha explicado que el objetivo de la manifestación es "defender a los nuestros, a nuestras familias, de los ataques que nos inflige cada día desde el Gobierno regional".

Así, ha apuntado que en la Región de Murcia "estamos a la cola en porcentaje de vacunados a nivel nacional; llevamos un curso entero de semipresencialidad en todas las etapas que ha cercenado el derecho fundamental de nuestros hijos a la educación y nuestro transporte público está agonizando".

"Nuestro Mar Menor se nos muere entre los dedos; el ataque frontal a la vida de nuestros mayores se ha constatado en el desastre de la gestión de las residencias; el desmantelamiento de la atención temprana hunde a nuestras familias en la soledad y en el abandono por parte de la Administración", ha agregado.

Asimismo, desde Docentes Unidos han afirmado que las familias murcianas saldrán a la calle a "reivindicar la dignidad que merecen nuestros servicios públicos, que son los únicos que pueden asegurar nuestra defensa y nuestra protección".

"¿De qué nos sirven las palabras vacías de contenido de un Gobierno regional que abandona a sus ciudadanos?", se han preguntado.

Para la plataforma, "la pandemia solo nos ha servido para constatar la precariedad del teatrillo que han intentado colarnos como realidad". Por ello, ha reivindicado "el concepto de familia como núcleo de nuestra sociedad", que "refleja la realidad de nuestros barrios y, para el bienestar de nuestras familias".

"La familia que conforma un anciano que vive solo; la familia de dos lesbianas con mellizas; la familia de una pareja que decide no tener críos; la familia que crean tres amigas jubiladas que optan por compartir un piso alquilado porque la pensión no da para más; la familia migrante que trabaja con sus manos, que cuida a los mayores, que sostiene nuestra economía y nos aporta su grandeza; la familia que nace de una pareja heterosexual; la familia, no de sangre, la que elegimos y que conforma nuestra tribu".

En este sentido, Docentes Unidos ha exigido "unos servicios públicos de calidad que se correspondan con la dignidad que merecemos todos los que habitamos en nuestra región".