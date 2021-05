El Gobierno local del Ayuntamiento de Murcia, conformado por PSOE y Cs, alertó ayer de que la situación económica y financiera de las arcas municipales, ocultada por el PP, es «muy preocupante». El concejal de Gestión Económica y viceportavoz socialista, Enrique Lorca, detalló algunos de los problemas que arrastra el Consistorio en su balance de ingresos y gastos. «Aunque teníamos fundadas sospechas, nos hemos encontrado con un estado de la cuentas, por decirlo suave, bastante preocupante». Lorca explicó que el Ayuntamiento ha pasado de tener un remanente de tesorería en 2014 de casi 22 millones de euros y unos saldos de dudoso cobro de 74 millones de euros a casi 16,3 millones de remanente negativo y 121,9 millones de euros de saldo de dudoso cobro en 2020, un aumento del 65 por ciento en el caso de los impagos y un -177 por ciento en el caso del remanente. «Esto no se puede esconder tras el pretexto de la pandemia porque ya llevamos siete años en progresión negativa, y este año ha sido la guinda de la mala gestión del PP en la Glorieta», destacó Lorca.

Por su parte, Mario Gómez informó que los derechos reconocidos en los últimos años por el Ayuntamiento alcanzaron la cifra de 410 millones de euros; de esta cifra, el 88 por ciento se ingresa en periodo voluntario. El 36 por ciento del resto, unos 17 millones de euros, fue a parar al capítulo de dudoso cobro. Este corresponde a los importes de los derechos que están pendientes de cobro y se consideran de difícil o imposible recaudación, «y que es lo que al final genera un remanente de tesorería negativo», indicó Gómez.

El vicealcalde también reveló que durante la época de Ballesta se han dado de baja recibos por valor de más de 107 millones de euros. «Lo que estamos investigando son los motivos por los cuales ha sucedido esto; no podemos mantener el ritmo de gasto si no conseguimos contener esos impagos».

Mención destacada mereció la evolución del gasto en el área de Parques y Jardines. «En los últimos años se ha disparado y no se ha hecho nada para evitarlo», sostuvo el líder de Cs.

«El remanente negativo de tesorería obligará al Ayuntamiento a acudir a varias operaciones de crédito por este importe», aseguró Lorca. El préstamo que solicitará el Ayuntamiento, recordó el edil de Gestión Económica, se tiene que devolver antes de la finalización de la legislatura; «tenemos dos años para devolver ese dinero».

En cuanto al presupuesto de 2020, los ediles destacaron que en el capítulo 6, dedicado a inversiones, se incluye un total de 24 millones de los cuales 21,3 iban a estar financiados con las operaciones de crédito que el Ministerio no autorizó por lo que la mayor parte de estas inversiones no contaban con financiación. «Las pedanías han sido las grandes perjudicadas ya que «esperaban sus inversiones y nadie les dijo que en realidad no se podrían ejecutar», lamentó Mario Gómez.

Por último, el vicealcalde anunció que espera presentar los Presupuestos de 2021 «antes de que llegue el verano» e intentar á finales de octubre estar trabajando ya en el Presupuesto de 2022. «Nuestro objetivo optimizar los recursos, controlando los impagos, manteniendo el gasto pero suprimiendo gastos superfluos», señaló Gómez.