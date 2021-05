Las placas inteligentes que colocó el anterior equipo de Gobierno en los monumentos y bienes protegidos de la ciudad serán retirados por el Ayuntamiento por orden de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma.

Antes de llevar a cabo la retirada, técnicos municipales realizarán un recorrido por las distintas calles del casco histórico para determinar aquellas que hay que retirar con el fin de cumplir con lo establecido por la Comunidad.

Asimismo, el Ayuntamiento trabajará en coordinación con la Dirección de Bienes Culturales para acordar el proceso de retirada más conveniente y los trabajos de restauración posteriores con el fin de reparar los posibles daños producidos y se restituirán las fachadas a su estado original. Estas labores serán igualmente estudiadas con asociaciones de conservación del patrimonio.

La concejala de Sanidad y Modernización de la Administración, Esther Nevado, recordó ayer que el equipo de Gobierno anterior invirtió de 36.000 euros en esta actuación.

Uso «caprichoso» del dinero

El Grupo Socialista acusó ayer al PP de hacer un uso «caprichoso y arbitrario del dinero público al invertir en placas que dañan edificios históricos protegidos».

«En pocas semanas nos estamos encontrando proyectos e inversiones que son más producto de la chapuza que de obras de interés general», según el PSOE.

La elaboración de las placas que hay que retirar supusieron un gasto de 18.000 euros, a los que hay que sumar otros 18.000 por la instalación, «casualmente la cantidad límite para hacer contratos menores», apuntan.

El Grupo Municipal Popular, por su parte, afirma que «nunca se pusieron placas en lugares en los que no estuvieran ya con anterioridad estos elementos». Precisamente, el PP defiende que con esta operación se retiraron de las fachadas en las que no debían estar colocadas. Aseguran que las placas históricas en monumentos protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC) se han respetado y conservado siempre. No se han instalado nuevas, solo se han sustituido las anteriores.